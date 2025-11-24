Google планирует удваивать мощности ИИ каждые полгода, чтобы удовлетворить спрос

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 14:05 Читати українською

Google планирует удваивать мощности ИИ каждые полгода, чтобы удовлетворить спрос

Технологический гигант Google столкнулся с беспрецедентным вызовом: чтобы удовлетворить аппетит пользователей и бизнеса к услугам искусственного интеллекта, компания вынуждена удваивать свои вычислительные мощности каждые шесть месяцев. О таком бешеном темпе развития инфраструктуры сообщило руководство Google во время внутренней встречи с сотрудниками. Об этом узнал телеканал CNBC.

Технологический гигант Google столкнулся с беспрецедентным вызовом: чтобы удовлетворить аппетит пользователей и бизнеса к услугам искусственного интеллекта, компания вынуждена удваивать свои вычислительные мощности каждые шесть месяцев.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Закон экспоненциального роста

Амин Вахдат, вице-президент Google Cloud и руководитель направления инфраструктуры ИИ, во время презентации для персонала обозначил масштаб задач, стоящих перед компанией. На одном из слайдов была четко указана цель: «Сейчас мы должны удваиваться каждые 6 месяцев в течение следующих 4−5 лет».

«Конкуренция в инфраструктуре ИИ является наиболее критической, а также самой дорогой частью гонки вооружений в сфере искусственного интеллекта», — подчеркнул Вахдат.

Чтобы достичь этой цели, Google делает ставку не только на закупку оборудования, но и на эффективность. Компания представила седьмое поколение собственных процессоров — Tensor Processing Unit (TPU) под названием Ironwood. По словам разработчиков, этот чип почти в 30 раз энергоэффективнее первых моделей TPU образца 2018 года.

Цель компании — обеспечить в 1000 раз больше вычислительных возможностей и памяти за ту же цену и, что критически важно, при том же количестве потребляемой энергии.

Цена вопроса: сотни миллиардов долларов

Эта стратегия требует колоссальных инвестиций. Alphabet (материнская компания Google) уже второй раз за год повысила прогноз капитальных затрат на 2025 год до диапазона 91−93 миллиарда долларов. В 2026 году ожидается дальнейшее «значительное увеличение» расходов.

Для сравнения: суммарные расходы четырех крупнейших игроков рынка (Google, Microsoft, Amazon и Meta) в этом году превысят 380 миллиардов долларов.

Страх перед «пузырем» и дефицит

Генеральный директор Сундар Пичаи во время встречи ответил на волнующие вопросы сотрудников о возможном крахе «пузыря ИИ» и целесообразности таких расходов. Он признал, что на рынке присутствуют элементы иррациональности, но подчеркнул, что стратегия выжидания является более опасной.

«Я думаю, что в такие моменты всегда сложно, потому что риск недоинвестирования достаточно высок», — сказал Пичаи.

Он также отметил, что текущие успехи облачного подразделения Google (рост выручки на 34% до $15 млрд) могли бы быть еще лучше, если бы компания имела больше «железа». В качестве примера он привел инструмент для генерации видео Veo: компания не смогла предоставить доступ к нему широкому кругу пользователей в приложении Gemini именно из-за нехватки вычислительных мощностей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами