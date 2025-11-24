Google планирует удваивать мощности ИИ каждые полгода, чтобы удовлетворить спрос

Технологический гигант Google столкнулся с беспрецедентным вызовом: чтобы удовлетворить аппетит пользователей и бизнеса к услугам искусственного интеллекта, компания вынуждена удваивать свои вычислительные мощности каждые шесть месяцев. О таком бешеном темпе развития инфраструктуры сообщило руководство Google во время внутренней встречи с сотрудниками. Об этом узнал телеканал CNBC.

Закон экспоненциального роста

Амин Вахдат, вице-президент Google Cloud и руководитель направления инфраструктуры ИИ, во время презентации для персонала обозначил масштаб задач, стоящих перед компанией. На одном из слайдов была четко указана цель: «Сейчас мы должны удваиваться каждые 6 месяцев в течение следующих 4−5 лет».

«Конкуренция в инфраструктуре ИИ является наиболее критической, а также самой дорогой частью гонки вооружений в сфере искусственного интеллекта», — подчеркнул Вахдат.

Чтобы достичь этой цели, Google делает ставку не только на закупку оборудования, но и на эффективность. Компания представила седьмое поколение собственных процессоров — Tensor Processing Unit (TPU) под названием Ironwood. По словам разработчиков, этот чип почти в 30 раз энергоэффективнее первых моделей TPU образца 2018 года.

Цель компании — обеспечить в 1000 раз больше вычислительных возможностей и памяти за ту же цену и, что критически важно, при том же количестве потребляемой энергии.

Цена вопроса: сотни миллиардов долларов

Эта стратегия требует колоссальных инвестиций. Alphabet (материнская компания Google) уже второй раз за год повысила прогноз капитальных затрат на 2025 год до диапазона 91−93 миллиарда долларов. В 2026 году ожидается дальнейшее «значительное увеличение» расходов.

Для сравнения: суммарные расходы четырех крупнейших игроков рынка (Google, Microsoft, Amazon и Meta) в этом году превысят 380 миллиардов долларов.

Страх перед «пузырем» и дефицит

Генеральный директор Сундар Пичаи во время встречи ответил на волнующие вопросы сотрудников о возможном крахе «пузыря ИИ» и целесообразности таких расходов. Он признал, что на рынке присутствуют элементы иррациональности, но подчеркнул, что стратегия выжидания является более опасной.

«Я думаю, что в такие моменты всегда сложно, потому что риск недоинвестирования достаточно высок», — сказал Пичаи.

Он также отметил, что текущие успехи облачного подразделения Google (рост выручки на 34% до $15 млрд) могли бы быть еще лучше, если бы компания имела больше «железа». В качестве примера он привел инструмент для генерации видео Veo: компания не смогла предоставить доступ к нему широкому кругу пользователей в приложении Gemini именно из-за нехватки вычислительных мощностей.