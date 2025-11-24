Угроза для банков и госдолга США: ЕЦБ предупредил об опасности роста стейблкоинов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 13:29 Читати українською

Угроза для банков и госдолга США: ЕЦБ предупредил об опасности роста стейблкоинов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустил серьезное предупреждение: цифровые «стабильные монеты» (стейблкоины) могут вывести критически важные розничные депозиты из банковской системы еврозоны. Более того, потенциальная паника на этом рынке способна спровоцировать масштабный кризис, который затронет даже рынок государственного долга США. Об этом сообщает Reuters 24 ноября со ссылкой на отчет регулятора.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустил серьезное предупреждение: цифровые «стабильные монеты» (стейблкоины) могут вывести критически важные розничные депозиты из банковской системы еврозоны.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Конкуренция за деньги вкладчиков

Стейблкоины — это цифровые активы, привязанные к стоимости фиатных валют (обычно доллара США). Их популярность стремительно растет: рыночная капитализация этого сектора уже превысила 280 миллиардов долларов.

Хотя стейблкоины создавались как средство сохранения стоимости и инструмент для трансграничных платежей, ЕЦБ отмечает, что их реальное использование в настоящее время сосредоточено в спекулятивной сфере. Около 80% всех сделок на централизованных криптобиржах осуществляется именно с участием стейблкоинов.

Регулятор опасается, что дальнейший рост этого сектора приведет к оттоку денег обычных людей из банковских депозитов в криптокошельки.

Риск для мировой финансовой системы

Однако главная опасность кроется не в потере банками клиентов, а в тесной связи эмитентов стейблкоинов с традиционной финансовой системой. Крупнейшие компании-эмитенты (такие как Tether или Circle) держат огромные резервы для обеспечения своих монет, которые по объему сопоставимы с топ-20 крупнейших фондов денежного рынка мира.

Значительная часть этих резервов хранится в казначейских облигациях США (U.S. Treasuries).

ЕЦБ предупреждает: если инвесторы внезапно начнут массово выводить деньги из стейблкоинов, эмитенты будут вынуждены срочно продавать свои активы.

Специфические риски для Евросоюза

ЕЦБ также обратил внимание на юридическую коллизию. Если один и тот же стейблкоин выпускается совместно компанией из ЕС и фирмой из третьей страны, возникает дополнительный риск. Поскольку в Евросоюзе действуют более строгие правила защиты инвесторов, в случае паники владельцы монет со всего мира, вероятно, бросятся требовать погашения именно у европейского подразделения.

Это может привести к ситуации, когда у европейского эмитента просто не хватит ликвидных резервов под надзором местных органов власти, чтобы удовлетворить требования как европейских, так и неевропейских владельцев токенов.

Почему стейблкоины стали «теневыми банками»

Чтобы понять обеспокоенность ЕЦБ, стоит взглянуть на структуру обеспечения стейблкоинов. Самый популярный стейблкоин USDT (Tether) и его конкурент USDC (Circle) работают по модели, похожей на банковскую, но без банковских лицензий и строгого надзора (хотя ситуация меняется с новыми законами ЕС, такими как MiCA).

Когда вы покупаете 1 USDT за 1 доллар, компания берет ваш настоящий доллар и покупает на него надежные ценные бумаги, преимущественно — краткосрочные долговые обязательства правительства США. В настоящее время эмитенты стейблкоинов владеют большим количеством госдолга США, чем такие страны, как Германия или Южная Корея.

Это создает парадокс: криптоиндустрия, которая хотела быть независимой от государств, стала одним из крупнейших кредиторов правительства США. И если этот «кредитор» пошатнется, проблемы возникнут у всей мировой экономики.

Мониторинг обменников. Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами