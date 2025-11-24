Угроза для банков и госдолга США: ЕЦБ предупредил об опасности роста стейблкоинов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выпустил серьезное предупреждение: цифровые «стабильные монеты» (стейблкоины) могут вывести критически важные розничные депозиты из банковской системы еврозоны. Более того, потенциальная паника на этом рынке способна спровоцировать масштабный кризис, который затронет даже рынок государственного долга США. Об этом сообщает Reuters 24 ноября со ссылкой на отчет регулятора.

Конкуренция за деньги вкладчиков

Стейблкоины — это цифровые активы, привязанные к стоимости фиатных валют (обычно доллара США). Их популярность стремительно растет: рыночная капитализация этого сектора уже превысила 280 миллиардов долларов.

Хотя стейблкоины создавались как средство сохранения стоимости и инструмент для трансграничных платежей, ЕЦБ отмечает, что их реальное использование в настоящее время сосредоточено в спекулятивной сфере. Около 80% всех сделок на централизованных криптобиржах осуществляется именно с участием стейблкоинов.

Регулятор опасается, что дальнейший рост этого сектора приведет к оттоку денег обычных людей из банковских депозитов в криптокошельки.

Риск для мировой финансовой системы

Однако главная опасность кроется не в потере банками клиентов, а в тесной связи эмитентов стейблкоинов с традиционной финансовой системой. Крупнейшие компании-эмитенты (такие как Tether или Circle) держат огромные резервы для обеспечения своих монет, которые по объему сопоставимы с топ-20 крупнейших фондов денежного рынка мира.

Значительная часть этих резервов хранится в казначейских облигациях США (U.S. Treasuries).

ЕЦБ предупреждает: если инвесторы внезапно начнут массово выводить деньги из стейблкоинов, эмитенты будут вынуждены срочно продавать свои активы.

Специфические риски для Евросоюза

ЕЦБ также обратил внимание на юридическую коллизию. Если один и тот же стейблкоин выпускается совместно компанией из ЕС и фирмой из третьей страны, возникает дополнительный риск. Поскольку в Евросоюзе действуют более строгие правила защиты инвесторов, в случае паники владельцы монет со всего мира, вероятно, бросятся требовать погашения именно у европейского подразделения.

Это может привести к ситуации, когда у европейского эмитента просто не хватит ликвидных резервов под надзором местных органов власти, чтобы удовлетворить требования как европейских, так и неевропейских владельцев токенов.

Почему стейблкоины стали «теневыми банками»

Чтобы понять обеспокоенность ЕЦБ, стоит взглянуть на структуру обеспечения стейблкоинов. Самый популярный стейблкоин USDT (Tether) и его конкурент USDC (Circle) работают по модели, похожей на банковскую, но без банковских лицензий и строгого надзора (хотя ситуация меняется с новыми законами ЕС, такими как MiCA).

Когда вы покупаете 1 USDT за 1 доллар, компания берет ваш настоящий доллар и покупает на него надежные ценные бумаги, преимущественно — краткосрочные долговые обязательства правительства США. В настоящее время эмитенты стейблкоинов владеют большим количеством госдолга США, чем такие страны, как Германия или Южная Корея.

Это создает парадокс: криптоиндустрия, которая хотела быть независимой от государств, стала одним из крупнейших кредиторов правительства США. И если этот «кредитор» пошатнется, проблемы возникнут у всей мировой экономики.

