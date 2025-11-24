Multi от Минфин
Количество ИТ-ФОПов с начала года сократилось на 7500 предпринимателей — Опендатабот

В Украине больше айтишников закрывают свои фопы, чем открывают новые: -7,5 тысяч предпринимателей с начала года. Около 4 лет составляет медиана жизнь тех, кто работал в сфере компьютерного программирования и закрылся в этом году. Самый старый предприниматель из тех, кто закрылся в этом году, проработал 34 года. Об этом говорится в данных Опендатабота.

В Украине больше айтишников закрывают свои фопы, чем открывают новые: -7,5 тысяч предпринимателей с начала года.

Сколько появилось новых ИТ-фопов

18 605 новых фопов в сфере компьютерного программирования появилось в этом году — за год количество новичков почти не изменилось.

А действующие бизнесы закрываются все активнее: 26 158 айти-предпринимателей завершили свою деятельность.

Всего за год потери в отрасли выросли втрое: — 7 553 фопов всего за десять месяцев этого года.

Где зарегистрировано больше всего

Больше новых ИТ-фопов традиционно зарегистрировано в Киеве (3737), Львовской (2015), Днепропетровской (1740), Харьковской (1557) и Киевской областях (1338).

В то же время положительный баланс, когда открылось больше, чем закрылось, сохранился лишь в двух регионах: на Волыни (+19 фопов) и Тернопольщине (+12).

Среди новых ИТ-предпринимателей преобладают мужчины — 57% регистраций, в то время как женщины составляют 43%. И ни в одном регионе количество женщин-фопов не превышает мужское — это нетипичная ситуация для украинского бизнеса, который, в основном, открывают женщины.

Медиана жизни ИТ-фопа

Медиана жизни фопа в сфере ИТ, закрывшегося в 2025 году, — 4 года. Каждый шестой ИТ-фоп прекращает деятельность уже в течение первого года, треть работает от одного до четырех лет. Самый старый предприниматель, закрывшийся в этом году, работал с 1991 года.

Что означает закрытие?

Закрытие фопов не обязательно свидетельствует о кризисе в отрасли — скорее о том, как меняется формат трудоустройства айтишинков. Так, по данным DOU, в этом году 57% айти работают как фопы. К сравнению, еще год назад таких было 70%, а в 2022 году — 87%.

В то же время, по данным Джини, количество вакансий в ИТ-сфере только за год только возросло. Так, если за 10 месяцев прошлого года было размещено 72 396 предложений о работе для айтишников, за это же время таких предложений уже на 11% больше: 80 297.

Роман Мирончук
invaderzim8
invaderzim8
24 ноября 2025, 15:30
Я тоже закрыл, налоги слишком высокие для жизни
