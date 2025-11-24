В Apple опровергли слухи о скором смене генерального директора

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 ноября 2025, 11:39 Читати українською

В Apple опровергли слухи о скором смене генерального директора

Информация о том, что многолетний глава Apple Тим Кук планирует покинуть свой пост уже в первой половине следующего года, оказалась преждевременной. Хотя топ-менеджеру в этом месяце исполнилось 65 лет, а вопрос преемственности активно обсуждается внутри корпорации, реальных предпосылок для его немедленной отставки нет. Об этом сообщает Bloomberg.

Информация о том, что многолетний глава Apple Тим Кук планирует покинуть свой пост уже в первой половине следующего года, оказалась преждевременной.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фальстарт в СМИ

Поводом для обсуждения стала публикация авторитетного издания Financial Times. Журналисты утверждали, что процесс подготовки преемника в Apple перешел в активную фазу, а сам Кук якобы может уйти в отставку в период между январем и июнем следующего года.

Обозреватели Bloomberg, специализирующиеся на инсайдах из Купертино, называют эти прогнозы ошибочными.

«Учитывая огромный успех Apple под руководством Кука, его стабильное лидерство после смерти Стива Джобса и его отношения как с акционерами, так и с советом директоров, он заслужил право самостоятельно решать свое будущее», — отмечается в материале.

Внутри компании царит убеждение, что Тим Кук до сих пор любит свою работу и не готовится передавать эстафету в ближайшее время. Даже после завершения каденции на посту CEO, он, скорее всего, останется в структуре Apple в качестве председателя совета директоров.

Кто станет следующим CEO: фаворит гонки

Несмотря на то, что смена власти не произойдет завтра, Apple имеет четкий план преемственности. Главным кандидатом на пост генерального директора называют Джона Тернуса, старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения.

Логика этого выбора основана на нескольких факторах:

  • Возраст и перспективы: Тернус — самый молодой член исполнительной команды Apple, что дает ему самый длинный потенциальный горизонт для управления компанией.
  • Опыт: Он руководит ключевым подразделением, создающим устройства (iPhone, Mac, iPad), которые приносят львиную долю прибыли.
  • Поддержка: Его кандидатуру высоко ценят как сам Тим Кук, так и бывшие топ-менеджеры, в частности Джефф Уильямс (давний соратник Кука, который ушел на пенсию в 2025 году).

Кадровые вызовы

Хотя позиция СЕО остается стабильной, в других департаментах Apple возможны серьезные изменения. По данным источников, Джони Сруджи, руководитель подразделения чипов (который создал революционные процессоры Apple Silicon), в настоящее время серьезно обдумывает свое будущее в компании.

Параллельно техногигант находится в активном поиске нового лидера для направления искусственного интеллекта, что является критически важным для конкуренции с Google и OpenAI.

Почему это важно

Вопрос смены руководителя Apple — это не просто корпоративный слух, а фактор, влияющий на мировые финансовые рынки.

  • Фактор стабильности: Тим Кук превратил Apple в «машину по зарабатыванию денег» благодаря гениальной логистике и расширению сервисов. Инвесторы боятся, что любой новый руководитель может нарушить этот баланс. Преждевременные слухи об отставке могут вызвать волатильность акций.
  • Смена эпох: Если Кук — это эпоха масштабирования и стабильности, то потенциальное назначение Тернуса (инженера) может сигнализировать о возвращении фокуса Apple на «железо» и инновации в устройствах, чего давно ждут фанаты бренда.
  • Вызов ИИ: Новый лидер, кем бы он ни был, унаследует главный вызов десятилетия — необходимость догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта. От того, кто именно займет кресло СЕО, будет зависеть, останется ли Apple технологическим лидером в 2030-х годах.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами