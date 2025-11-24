В Apple опровергли слухи о скором смене генерального директора

Информация о том, что многолетний глава Apple Тим Кук планирует покинуть свой пост уже в первой половине следующего года, оказалась преждевременной. Хотя топ-менеджеру в этом месяце исполнилось 65 лет, а вопрос преемственности активно обсуждается внутри корпорации, реальных предпосылок для его немедленной отставки нет. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Фальстарт в СМИ

Поводом для обсуждения стала публикация авторитетного издания Financial Times. Журналисты утверждали, что процесс подготовки преемника в Apple перешел в активную фазу, а сам Кук якобы может уйти в отставку в период между январем и июнем следующего года.

Обозреватели Bloomberg, специализирующиеся на инсайдах из Купертино, называют эти прогнозы ошибочными.

«Учитывая огромный успех Apple под руководством Кука, его стабильное лидерство после смерти Стива Джобса и его отношения как с акционерами, так и с советом директоров, он заслужил право самостоятельно решать свое будущее», — отмечается в материале.

Внутри компании царит убеждение, что Тим Кук до сих пор любит свою работу и не готовится передавать эстафету в ближайшее время. Даже после завершения каденции на посту CEO, он, скорее всего, останется в структуре Apple в качестве председателя совета директоров.

Кто станет следующим CEO: фаворит гонки

Несмотря на то, что смена власти не произойдет завтра, Apple имеет четкий план преемственности. Главным кандидатом на пост генерального директора называют Джона Тернуса, старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения.

Логика этого выбора основана на нескольких факторах:

Возраст и перспективы: Тернус — самый молодой член исполнительной команды Apple, что дает ему самый длинный потенциальный горизонт для управления компанией.

Опыт: Он руководит ключевым подразделением, создающим устройства (iPhone, Mac, iPad), которые приносят львиную долю прибыли.

Поддержка: Его кандидатуру высоко ценят как сам Тим Кук, так и бывшие топ-менеджеры, в частности Джефф Уильямс (давний соратник Кука, который ушел на пенсию в 2025 году).

Кадровые вызовы

Хотя позиция СЕО остается стабильной, в других департаментах Apple возможны серьезные изменения. По данным источников, Джони Сруджи, руководитель подразделения чипов (который создал революционные процессоры Apple Silicon), в настоящее время серьезно обдумывает свое будущее в компании.

Параллельно техногигант находится в активном поиске нового лидера для направления искусственного интеллекта, что является критически важным для конкуренции с Google и OpenAI.

Почему это важно

Вопрос смены руководителя Apple — это не просто корпоративный слух, а фактор, влияющий на мировые финансовые рынки.