українська
24 ноября 2025, 10:54

Инвесторы готовятся к сложному декабрю из-за сомнений относительно ставок ФРС и «пузыря» ИИ

Фондовые рынки США готовятся к крайне нестабильному завершению года. Инвесторов охватила тревога из-за неопределенности в отношении снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и растущих опасений, что сектор искусственного интеллекта, который тянул рынок вверх весь 2025 год, переоценен. Об этом сообщает Reuters.

Фондовые рынки США готовятся к крайне нестабильному завершению года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Конец эйфории и рост волатильности

Несмотря на попытку отскока в пятницу, общая картина на рынках остается пессимистичной. По состоянию на закрытие торгов ключевой индекс S&P 500 упал на 4% от своего октябрьского исторического максимума, а технологический индекс Nasdaq потерял 7%.

Непрерывное ралли, продолжавшееся с апреля на волне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта (ИИ), сменилось осторожностью.

«Мы приближаемся к тому, что выглядит как волатильный праздничный сезон», — отметил Эрик Куби, инвестиционный директор North Star Investment Management. — «Без снижения ставки… и с этим возобновленным страхом, похоже, это будет гораздо более сложный праздничный сезон, чем мы надеялись ранее».

Показатель страха на Уолл-стрит — индекс волатильности VIX — закрепился выше важной отметки в 20 пунктов. Это свидетельствует о том, что инвесторы нервничают и ожидают резких колебаний цен в ближайшее время. В четверг рынки пережили самые большие внутридневные колебания с апреля, когда президент Дональд Трамп объявил о новых тарифах.

Усталость от «бычьего» тренда

Многие эксперты считают, что коррекция (снижение цен) была неизбежна после роста S&P 500 на 38% с весны. Текущее падение на 5% стало первым таким случаем за последние 149 дней, тогда как обычно такие откаты происходят каждые 77 дней.

Это немного охладило рынок: соотношение цены к прибыли для компаний S&P 500 снизилось с 23,5 до 21,8. Однако акции все еще остаются дорогими по сравнению со средним показателем за 10 лет (18,8).

Аналитики JPMorgan также фиксируют усталость среди розничных инвесторов (обычных людей, которые торгуют со смартфонов). Если раньше они активно выкупали каждое падение рынка («buy the dip»), то сейчас такой активности не наблюдается.

Почему это важно

Текущая ситуация на рынке США имеет глобальные последствия:

  • Изменение настроений: Рынок переходит от стадии «жадности» (когда покупают все, что связано с ИИ) к стадии «страха» и рациональной оценки. Это означает, что инвесторы станут более требовательными к финансовым показателям компаний, а не просто будут покупать красивые обещания.
  • Стоимость денег: Если ФРС не снизит ставку в декабре из-за инфляционных рисков, доллар останется сильным, а кредиты — дорогими. Для развивающихся стран это означает более сложные условия для привлечения капитала и обслуживания внешних долгов.
  • Тест на прочность ИИ: Ближайшие недели покажут, был ли бум искусственного интеллекта классическим «пузырем», который начинает сдуваться, или это лишь временная остановка перед новым скачком.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
