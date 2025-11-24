Multi от Минфин
українська
24 ноября 2025, 9:31

Переговоры в Женеве: Украина и США подготовили обновленный вариант мирного плана

23 ноября 2025 г. представители Соединенных Штатов и Украины встретились в Женеве для обсуждения американского мирного предложения. Переговоры были конструктивными, сосредоточенными и полными взаимного уважения, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и продолжительного мира. Об этом написал Глава Офиса Президента Андрей Ермак.

23 ноября 2025 г.
Фото: Getty Images

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Переговоры в Женеве

По его словам, обе стороны сочли консультации крайне продуктивными.

  • Обсуждение продемонстрировало существенный прогресс в согласовании позиций и определении четких дальнейших шагов.
  • Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир.
  • По итогам переговоров стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ по миру.

Что дальше?

Украина и Соединенные Штаты договорились в ближайшие дни продолжить интенсивную работу над общими предложениями. Они будут также поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами в ходе дальнейшего продвижения процесса.

Окончательные решения по этому рамочному документу будут приниматься президентами Украины и Соединенными Штатами.

Обе стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по достижению мира, который будет гарантировать Украине безопасность, стабильность и восстановление.

Предыстория

Первоначально 23 ноября украинские представители встретились с европейцами. Следующая встреча была с делегацией США.

После встречи Ермак и Рубио как главы обеих делегаций вышли к журналистам и буквально коротко очертили, чем завершилась первая часть переговоров на уровне советников президентов Украины и США.

Рубио сказал, что переговоры являются «постоянным процессом», и они вернутся «позднее сегодня вечером» и, возможно, смогут ответить на вопросы, добавив: «Вернемся к труду». В целом, по словам Рубио, у них есть «продукт», построенный на «фундаменте вкладов» всех вовлеченных в переговоры сторон, и они «достигли значительного прогресса», рассматривая пункты, которые он содержит.

Сейчас они рассматривают некоторые предложения, которые нам предложили, и вносят определенные изменения и коррективы, чтобы приблизиться к чему-то, что устраивает как Украину, так и США, сказал он, информирует BBC News. В свою очередь Ермак подчеркнул, что встреча «очень продуктивна», и добавил, что дела движутся к «справедливому и длительному миру». Также он выразил благодарность США, передав личную благодарность президенту Трампу.

По его словам, делегаты из Украины сегодня и в последующие дни будут работать с США и европейскими союзниками над общим предложением по завершению российско-украинской войны, говорится в сообщении BBC News.

У себя в телеграме Ермак повторил те же мысли и добавил, что теперь возглавляемая им группа представителей Украины повторно встретится с находящимися в Женеве европейцами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии

