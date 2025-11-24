Компания Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику пользователей, прервав исследование, в котором были представлены доказательства этого, пишет Reuters .

Что известно

Агентство ссылается на документы, представленные в ходе судебных разбирательств между Meta, владеющей Facebook и Instagram, и школьными округами США о вреде социальных сетей для подростков.

Согласно документам, в 2020 году Meta организовала исследовательский проект Project Mercury.

В рамках исследования пользователям Facebook предлагалось некоторое время не заходить в соцсеть. Уже по итогам одной недели «офлайна» участники теста сообщили о «меньших чувствах депрессии, тревоги, одиночества и меньшем социальном давлении», пишет Reuters.

Вскоре после этого исследование было прекращено, но его результаты так и не были обнародованы.