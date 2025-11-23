Европейская Комиссия приветствует достижение предварительной договоренности между Европейским Парламентом и Советом по созданию Европейского банка талантов (EU Talent Pool). После запуска эта платформа станет первым общеевропейским инструментом, предназначенным для упрощения международного найма квалифицированных работников, находящихся вне ЕС.
ЕС создает «Банк талантов» — новую платформу для привлечения квалифицированных кадров из-за границы
Это считается ключевым шагом для повышения конкурентоспособности ЕС на мировой арене и привлекательности квалифицированных специалистов из третьих стран.
Как будет работать «Банк талантов»
Платформа EU Talent Pool разработана для решения проблемы дефицита рабочей силы в Европейском Союзе:
- Для работодателей: Платформа облегчит поиск и найм претендентов из стран, не входящих в ЕС, для заполнения вакансий в секторах, где ощущается наибольшая нехватка кадров. Работодатели из участвующих государств-членов получат доступ к пулу квалифицированных работников.
- Специалисты из третьих стран смогут регистрировать свои профили, подробно демонстрируя свои навыки, квалификацию, опыт работы и знание языков.
Участие в EU Talent Pool является добровольным для государств-членов.
Инструмент для миграционной политики
EU Talent Pool является частью комплексного подхода ЕС к миграции, изложенного в Пакте о миграции и убежище.
Платформа будет поддерживать внедрение так называемых «Партнерств талантов» — инициатив Комиссии, направленных на согласование навыков иностранных работников с потребностями рынка труда ЕС.
Это также будет способствовать стратегическому сотрудничеству со странами-партнерами в сфере миграционного менеджмента, включая предотвращение нелегальной миграции.
Пилотный проект
Платформа будет поддерживать внедрение будущих европейских офисов легального въезда, начиная с пилотного проекта ЕС-Индия, направленного на упрощение мобильности квалифицированной рабочей силы.
Следующие шаги
Для вступления в силу Регламент должен быть официально принят Европейским Парламентом и Советом. После этого Европейская Комиссия разработает платформу с целью скорейшего ввода ее в эксплуатацию. Государства-члены, которые примут участие, создадут Национальные контактные пункты для поддержки работы инструмента.
