Пенсионный фонд рассказал, как находясь за границей зарабатывать стаж для пенсии

Украинцы, вынужденно находящиеся за границей, имеют возможность продолжать приобретать страховой стаж для будущей пенсии через систему добровольного участия в пенсионном страховании. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Это особенно актуально для тех, кому осталось немного времени до выхода на пенсию, или кто находится в странах, с которыми у Украины нет соглашения о социальном обеспечении.

Кто может платить взносы

Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места своего пребывания, может любой украинец, отвечающий двум условиям:

данные о нем имеющиеся в реестре застрахованных лиц;

он не пенсионер.

При этом платить добровольный пенсионный взнос можно как за себя, так и за другое лицо, отвечающее указанным условиям (например, дети — за родителей, жена — за мужа и т. п. ).

Когда и сколько нужно платить

Человек сам определяет, с какой периодичностью и в каком размере вносить вклады. Это зависит от его финансовых возможностей.

Чтобы в страховой стаж был учтен один месяц, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. На сегодняшний день это 1 760 грн (22% минимальной зарплаты 8 000 грн). Это примерно 36 евро. Уплачивая эту сумму ежемесячно, человек приобретет страховой стаж.

Можно ли воспользоваться таким правом, если работаешь за границей

Принять добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования можно независимо от факта своего трудоустройства (независимо от того, где работаешь — в Украине или за границей).

Как заключить договор о добровольном участии

Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины.

В личном кабинете выберите раздел «Договор на добровольное участие».

Заполните форму, подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Оплата из-за границы

Совершить добровольный платеж можно картой любого банка, выбрав в соответствующем разделе опцию «Оплатить через Portmone».