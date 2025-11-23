«Паспортный сервис» начинает работу в Торонто: можно оформить ID-карту и загранпаспорт

С 24 ноября 2025 г. в городе Торонто, провинция Онтарио (Канада), в тестовом режиме начинается работа нового обособленного подразделения «Паспортного сервиса». Об этом сообщает Государственное предприятие «Документ».

Адрес

Для предоставления услуг используются мобильные программно-технические комплексы (специально обустроенные белые микроавтобусы с символикой «Паспортный сервис») по адресу: 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON M8Z 2X3.

Прием граждан на начальном этапе (в тестовом режиме) будет происходить только по предварительной записи в электронную очередь, которую можно осуществить на официальном вебсайте ГП «Документ».

Доступные услуги и оплата

В Торонто украинцам будут доступны следующие услуги:

оформление и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;

оформление и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен паспорта-книжечки образца 1994 года на современную ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа).

Оплата за сервисные услуги осуществляется путем предъявления Money Order на сумму стоимости услуги.

График работы

Дни: Понедельник — суббота.

Время: С 08:00 до 16:00 (по местному времени).

Актуальную информацию о реквизитах для оформления Money Order, услугах и возможности осуществить запись можно проверить на официальном вебсайте ГП «Документ».