українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
23 ноября 2025, 12:04 Читати українською

«Паспортный сервис» начинает работу в Торонто: можно оформить ID-карту и загранпаспорт

С 24 ноября 2025 г. в городе Торонто, провинция Онтарио (Канада), в тестовом режиме начинается работа нового обособленного подразделения «Паспортного сервиса». Об этом сообщает Государственное предприятие «Документ».

«Паспортный сервис» начинает работу в Торонто

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Адрес

Для предоставления услуг используются мобильные программно-технические комплексы (специально обустроенные белые микроавтобусы с символикой «Паспортный сервис») по адресу: 97 Six Point Rd, Etobicoke, ON M8Z 2X3.

Прием граждан на начальном этапе (в тестовом режиме) будет происходить только по предварительной записи в электронную очередь, которую можно осуществить на официальном вебсайте ГП «Документ».

Доступные услуги и оплата

В Торонто украинцам будут доступны следующие услуги:

  • оформление и обмен паспорта гражданина Украины в форме ID-карты;
  • оформление и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу (в том числе вместо утраченного или похищенного);
  • обмен паспорта-книжечки образца 1994 года на современную ID-карту (по желанию или в случае непригодности документа).

Оплата за сервисные услуги осуществляется путем предъявления Money Order на сумму стоимости услуги.

График работы

  • Дни: Понедельник — суббота.
  • Время: С 08:00 до 16:00 (по местному времени).

Актуальную информацию о реквизитах для оформления Money Order, услугах и возможности осуществить запись можно проверить на официальном вебсайте ГП «Документ».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
