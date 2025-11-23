Искусственный интеллект и энергетика в центре новой геополитической гонки

Растущее соперничество за технологическое и промышленное преимущество в мире все больше определяется двумя ключевыми столбами: искусственным интеллектом (ШИ) и энергетикой. Об этом сообщает Investing.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Исследование Wells Fargo Securities описывает ИИ как «центр геополитической борьбы за власть между США и Китаем», подчеркивая, что эта технология обладает потенциалом «полностью изменить баланс сил».

Инвестиционное подразделение одного из крупнейших банков США характеризует текущий момент как новую форму гонки вооружений, определяемую не ракетами, а чипами, электроэнергией и контролем над промышленными узкими местами.

Ограничения для развития ИИ

Развитие искусственного интеллекта уже столкнулось с острыми ограничениями поставок в обеих странах-лидерах:

В США: доступность электроэнергии стала «наибольшим ограничением» для роста ИИ.

В Китае: Острым узким местом остается доступ к графическим процессорам (GPU).

Вашингтон ответил на эти вызовы рядом решений, направленных на укрепление самодостаточности в стратегических отраслях. Это проявляется в законе CHIPS Act и крупных государственных инвестициях — в том числе $8,9 млрд для Intel, которые должны обеспечить развитие внутреннего производства полупроводников и критически важных минералов.

Wells Fargo прогнозирует появление дополнительных мер подобных CHIPS Act, поскольку США стремятся оградить свои возможности ИИ от геополитических потрясений, в частности, от потенциального конфликта с участием Китая и Тайваня.

Энергетика: Новая стратегическая роль

Энергетика приобрела не менее важное значение. Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) показывают, что глобальный спрос на электроэнергию для дата-центров удвоится к 2030 году по базовому сценарию и может утроиться по оптимистичному.

В США природный газ и ядерная энергетика определены как основные источники, поддерживающие расширение дата-центров, необходимых для ИИ.

Напряжение, вызванное спросом, уже стимулирует заключение сделок: компании «спешат обеспечить доступ к электроэнергии», ускоряя соглашения о дата-центрах, связанных с ИИ, в течение 2025 года. Гиперскейлеры (крупные технологические компании, имеющие гигантские вычислительные ресурсы) даже обращаются к биткоинам-майнерам, чтобы зафиксировать будущие мощности электроэнергии.

Стратегическая роль энергетики прослеживается и в дипломатии. Недавнее торговое соглашение между США и Японией сосредоточено на модернизации сетей и генерации электроэнергии, причем большая часть инвестиционных обязательств Японии направлена на инфраструктуру электроснабжения США для ИИ и производства.

Исторический контекст

Wells Fargo сравнивает сегодняшнюю технологическую гонку с космической гонкой времен Холодной войны. Хотя тогда государственные расходы на науку достигали 0,8% ВВП (что почти в шесть раз выше текущих уровней), сегодня ИИ и энергетика выделяются как секторы, где промышленный потенциал наиболее прямо формирует геополитическое влияние.

Таким образом США и Китай пытаются обеспечить важнейшие компоненты: для Китая — передовые чипы; для США — электроэнергию, необходимую для обучения и развертывания крупномасштабных моделей ИИ.