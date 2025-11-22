7 привычек будущего миллионера. Как воспитать финансово грамотного ребенка (видео)

Как научить ребенка обращаться с деньгами так, чтобы во взрослом возрасте он не жил «от зарплаты до зарплаты»? В новом выпуске говорим о финансовой грамотности с детства: когда давать первые деньги, как объяснять «хочу» и «надо», почему наказывать гривной — плохая идея и как игры, книги и цифровые приложения помогают воспитать будущего миллионера.