Как научить ребенка обращаться с деньгами так, чтобы во взрослом возрасте он не жил «от зарплаты до зарплаты»? В новом выпуске говорим о финансовой грамотности с детства: когда давать первые деньги, как объяснять «хочу» и «надо», почему наказывать гривной — плохая идея и как игры, книги и цифровые приложения помогают воспитать будущего миллионера.
7 привычек будущего миллионера. Как воспитать финансово грамотного ребенка (видео)
Разбираем, какие финансовые привычки формируются у детей, чем опасен откуп подарками и с чего начать, если у самих родителей с деньгами все было неидеально. В конце — 7 привычек богатых людей, которые следует прививать детям, чтобы во взрослом возрасте у них был шанс стать состоятельными.
Источник: Минфин
