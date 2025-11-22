В Украине дешевеет морковь: за неделю цены упали на 21%

В Украине падают цены на морковь, поскольку на рынке преобладает предложение среднего и низкого качества овощей. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Цены на морковь

На сегодняшний день украинские производители отгружают морковь в диапазоне 5−11 грн/кг ($0,12−0,26/кг), в зависимости от объема и качества.

Недельное изменение: Цены на морковь в среднем на 21% дешевле, чем были неделей раньше.

Годовое сравнение: Оптовые партии моркови поступают в продажу в Украине в среднем на 59% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Причины падения цен

Главная причина снижения цен — сезонное увеличение предложения моркови с разными качественными показателями на фоне сдержанного спроса.

Оптовые компании закупают морковь только при необходимости и не спешат закладывать большие объемы на длительное хранение. Это создает давление на цены.

Участники рынка отмечают, что спрос остается сдержанным, поскольку к продаже часто предлагаются овощи среднего качества.

Фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены в сторону понижения, чтобы активизировать продажи имеющихся партий моркови.