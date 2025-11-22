В Украине падают цены на морковь, поскольку на рынке преобладает предложение среднего и низкого качества овощей. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
В Украине дешевеет морковь: за неделю цены упали на 21%
Цены на морковь
На сегодняшний день украинские производители отгружают морковь в диапазоне 5−11 грн/кг ($0,12−0,26/кг), в зависимости от объема и качества.
Недельное изменение: Цены на морковь в среднем на 21% дешевле, чем были неделей раньше.
Годовое сравнение: Оптовые партии моркови поступают в продажу в Украине в среднем на 59% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.
Причины падения цен
Главная причина снижения цен — сезонное увеличение предложения моркови с разными качественными показателями на фоне сдержанного спроса.
Оптовые компании закупают морковь только при необходимости и не спешат закладывать большие объемы на длительное хранение. Это создает давление на цены.
Участники рынка отмечают, что спрос остается сдержанным, поскольку к продаже часто предлагаются овощи среднего качества.
Фермеры вынуждены пересматривать отпускные цены в сторону понижения, чтобы активизировать продажи имеющихся партий моркови.
