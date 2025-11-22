В мире появился новый миллиардер — Оуэн Ганден продал все биткоины, которые хранил еще с 2011 года

Один из самых богатых ранних владельцев биткоинов, Оуэн Ганден, полностью продал свою позицию в первой криптовалюте на фоне ухода розничных трейдеров с рынка и рекордного накопления спотовых биткоин-ETF крупными институциональными инвесторами. Об этом сообщает Cointelegraph.

Ликвидация портфеля на $1,3 миллиарда

По данным блокчейн-платформы Arkham, кошелек, идентифицированный как кошелек Оуэна Гандена, в четверг перевел свои последние 2499 биткоинов стоимостью $228 млн на криптовалютную биржу Kraken.

Всего с 21 октября Ганден ликвидировал все свои накопления, продав 11 000 биткоинов на общую сумму около $1,3 миллиарда.

Ганден, чье состояние в криптоактивах оценивалось примерно в $561 миллион, считается восьмым самым богатым человеком в мире криптовалют, согласно списку Arkham.

Ганден был ранним арбитражным трейдером на таких биржах как Tradehill и уже несуществующей Mt. Gox, где он торговал десятками тысяч биткоинов до 2014 года, наращивая свой капитал.

Институционалы захватывают сектор BTC-ETF

Продажи Гандена контрастируют с поведением институциональных инвесторов, которые продолжают активно наращивать долю у американских спотовых Bitcoin-ETF, игнорируя опасения рынка о возможном завершении «бычьего» цикла.

19 ноября доля институциональных инвесторов в этих биржевых фондах подскочила до 40%, сообщил аналитик Root в сети X.

Для сравнения, во втором квартале 2024 года этот показатель составлял всего 27%, и в накоплении участвовало 1 119 компаний.

По словам Root, цифра в 40% является консервативной оценкой, поскольку она базируется только на публичных отчетах (13-F) организаций, управляющих активами на сумму свыше $100 млн.

Рост этих показателей свидетельствует о том, что институциональные инвесторы удерживают свои доли, несмотря на масштабные продажи со стороны акционеров ETF, которые уже привели к оттоку $2,8 млрд в ноябре, согласно данным Farside Investors.