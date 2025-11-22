В мире появился новый миллиардер — Оуэн Ганден продал все биткоины, которые хранил еще с 2011 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 ноября 2025, 14:05 Читати українською

В мире появился новый миллиардер — Оуэн Ганден продал все биткоины, которые хранил еще с 2011 года

Один из самых богатых ранних владельцев биткоинов, Оуэн Ганден, полностью продал свою позицию в первой криптовалюте на фоне ухода розничных трейдеров с рынка и рекордного накопления спотовых биткоин-ETF крупными институциональными инвесторами. Об этом сообщает Cointelegraph.

В мире появился новый миллиардер
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ликвидация портфеля на $1,3 миллиарда

По данным блокчейн-платформы Arkham, кошелек, идентифицированный как кошелек Оуэна Гандена, в четверг перевел свои последние 2499 биткоинов стоимостью $228 млн на криптовалютную биржу Kraken.

Всего с 21 октября Ганден ликвидировал все свои накопления, продав 11 000 биткоинов на общую сумму около $1,3 миллиарда.

Ганден, чье состояние в криптоактивах оценивалось примерно в $561 миллион, считается восьмым самым богатым человеком в мире криптовалют, согласно списку Arkham.

Ганден был ранним арбитражным трейдером на таких биржах как Tradehill и уже несуществующей Mt. Gox, где он торговал десятками тысяч биткоинов до 2014 года, наращивая свой капитал.

Читайте также: Биткоин упал до $80 тысяч: из крипторынка в ноябре вывели почти $1 трлн

Институционалы захватывают сектор BTC-ETF

Продажи Гандена контрастируют с поведением институциональных инвесторов, которые продолжают активно наращивать долю у американских спотовых Bitcoin-ETF, игнорируя опасения рынка о возможном завершении «бычьего» цикла.

19 ноября доля институциональных инвесторов в этих биржевых фондах подскочила до 40%, сообщил аналитик Root в сети X.

Для сравнения, во втором квартале 2024 года этот показатель составлял всего 27%, и в накоплении участвовало 1 119 компаний.

По словам Root, цифра в 40% является консервативной оценкой, поскольку она базируется только на публичных отчетах (13-F) организаций, управляющих активами на сумму свыше $100 млн.

Рост этих показателей свидетельствует о том, что институциональные инвесторы удерживают свои доли, несмотря на масштабные продажи со стороны акционеров ETF, которые уже привели к оттоку $2,8 млрд в ноябре, согласно данным Farside Investors.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами