українська
22 ноября 2025, 12:04

Украинцы увеличили использование налички

Национальный банк Украины сообщил о росте объемов кассовых оборотов банков по итогам января-сентября 2025 года, что свидетельствует о дальнейшем возобновлении экономической активности в стране.

Украинцы увеличили использование налички
Рост поступлений и выдачи наличных денег

Поступления наличных: Объем поступлений наличных в кассы банков за девять месяцев составил 2 198,5 млрд грн, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выдача наличных: Выдача наличных из касс также увеличилась, достигнув 2 273,1 млрд грн (рост на 10%).

Факторы роста

НБУ объясняет рост поступлений наличных рядом положительных экономических факторов:

  • Дальнейшее возобновление экономической активности.
  • Повышение заработной платы и социальных выплат популяции.
  • Устойчивый потребительский спрос на товары и услуги.
  • Замедление темпов инфляции и стабильная обстановка на валютном рынке.

В то же время на увеличение объемов выдачи наличных денег (особенно в III квартале) повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в частности на энергетическую и другую инфраструктуру, что побуждает граждан формировать определенный запас наличной гривны.

Ключевые источники и направления обращения

Наибольшие источники поступлений наличных денег:

  • Торговая выручка — 31,8% от общего объема поступлений.
  • Операции клиентов с платежными картами — 24,4%.
  • Поступления от продажи иностранной валюты — 14,9%.
  • Выручка от всех видов услуг — 13,5%.

Основные направления расходов (выдачи) наличных денег:

  • Операции клиентов с использованием платежных карт — 85% от общего объема расходов.
  • Приобретение иностранной валюты у клиентов — 5,4%.
  • Подкрепление операторов почтовой связи — 3,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

+
+15
zzzachary
zzzachary
22 ноября 2025, 14:47
#
Готівка це наша безпека якщо є змога платити за каву чи ще щось готівкою платіть, держава ніяк не допомагає ні населенню ні бізнесу!
+
0
youknow
youknow
22 ноября 2025, 14:59
#
Просто люди знімають свої накопичення, не довіряють банкам та «недієздатному» нбу
