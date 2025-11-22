Национальный банк Украины сообщил о росте объемов кассовых оборотов банков по итогам января-сентября 2025 года, что свидетельствует о дальнейшем возобновлении экономической активности в стране.
Украинцы увеличили использование налички
Рост поступлений и выдачи наличных денег
Поступления наличных: Объем поступлений наличных в кассы банков за девять месяцев составил 2 198,5 млрд грн, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Выдача наличных: Выдача наличных из касс также увеличилась, достигнув 2 273,1 млрд грн (рост на 10%).
Факторы роста
НБУ объясняет рост поступлений наличных рядом положительных экономических факторов:
- Дальнейшее возобновление экономической активности.
- Повышение заработной платы и социальных выплат популяции.
- Устойчивый потребительский спрос на товары и услуги.
- Замедление темпов инфляции и стабильная обстановка на валютном рынке.
В то же время на увеличение объемов выдачи наличных денег (особенно в III квартале) повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в частности на энергетическую и другую инфраструктуру, что побуждает граждан формировать определенный запас наличной гривны.
Ключевые источники и направления обращения
Наибольшие источники поступлений наличных денег:
- Торговая выручка — 31,8% от общего объема поступлений.
- Операции клиентов с платежными картами — 24,4%.
- Поступления от продажи иностранной валюты — 14,9%.
- Выручка от всех видов услуг — 13,5%.
Основные направления расходов (выдачи) наличных денег:
- Операции клиентов с использованием платежных карт — 85% от общего объема расходов.
- Приобретение иностранной валюты у клиентов — 5,4%.
- Подкрепление операторов почтовой связи — 3,3%.
