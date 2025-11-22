Украинцы увеличили использование налички

Национальный банк Украины сообщил о росте объемов кассовых оборотов банков по итогам января-сентября 2025 года, что свидетельствует о дальнейшем возобновлении экономической активности в стране.

Рост поступлений и выдачи наличных денег

Поступления наличных: Объем поступлений наличных в кассы банков за девять месяцев составил 2 198,5 млрд грн, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выдача наличных: Выдача наличных из касс также увеличилась, достигнув 2 273,1 млрд грн (рост на 10%).

Факторы роста

НБУ объясняет рост поступлений наличных рядом положительных экономических факторов:

Дальнейшее возобновление экономической активности.

Повышение заработной платы и социальных выплат популяции.

Устойчивый потребительский спрос на товары и услуги.

Замедление темпов инфляции и стабильная обстановка на валютном рынке.

В то же время на увеличение объемов выдачи наличных денег (особенно в III квартале) повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в частности на энергетическую и другую инфраструктуру, что побуждает граждан формировать определенный запас наличной гривны.

Ключевые источники и направления обращения

Наибольшие источники поступлений наличных денег:

Торговая выручка — 31,8% от общего объема поступлений.

Операции клиентов с платежными картами — 24,4%.

Поступления от продажи иностранной валюты — 14,9%.

Выручка от всех видов услуг — 13,5%.

Основные направления расходов (выдачи) наличных денег: