21 ноября 2025, 19:36

Глава Nvidia: ИИ не заставит нас работать меньше

Распространенное представление о том, что искусственный интеллект автоматизирует рутину и позволит людям меньше работать, может оказаться ошибочным. Вместо дополнительных выходных технологический прогресс принесет волну новых идей и проектов, что сделает рабочие графики еще более плотными, хотя и изменит саму суть задач. Об этом заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, сообщает Fortune 21 ноября.

Распространенное представление о том, что искусственный интеллект автоматизирует рутину и позволит людям меньше работать, может оказаться ошибочным.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Производительность порождает новые задачи

Хуанг выступил на Инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии в Вашингтоне. Он отметил, что рост производительности благодаря ИИ не означает сокращение рабочего времени.

«Если ваша жизнь становится более продуктивной, а вещи, которые вы делали с большим трудом, становятся проще, очень вероятно, что у вас появится так много идей, что у вас будет больше времени для реализации других вещей», — пояснил Хуанг.

Эта позиция контрастирует с взглядами Илона Маска, который на том же форуме сравнил будущую работу с «хобби», вроде спорта или видеоигр. Маск считает, что труд станет добровольным: «Если вы хотите работать — вы работаете, так же как вы можете пойти в магазин и купить овощи или вырастить их у себя на заднем дворе».

Хуанг не согласился с этим прогнозом:

«Я бы сказал, что есть все доказательства того, что мы станем более продуктивными, но все равно будем более занятыми… Я предполагаю, что Илон будет более занятым из-за ИИ. Я буду более занятым из-за ИИ».

Парадокс радиолога

В качестве доказательства своей теории глава Nvidia привел пример из медицины. Ранее существовали опасения, что ИИ полностью заменит радиологов, поскольку алгоритмы быстрее анализируют снимки. Однако произошло обратное.

Технология сделала анализ изображений более эффективным, что освободило время врачей. Но вместо увольнений это позволило им обрабатывать больше снимков, принимать больше пациентов и сосредоточиться на более сложных случаях. В результате спрос на специалистов и их загруженность только выросли.

Будущее для молодых специалистов

Комментарии Хуанга прозвучали на фоне опасений поколения зумеров, что ИИ уничтожит вакансии начального уровня, необходимые для старта карьеры. Сейчас выпускники колледжей сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, поскольку многие базовые функции автоматизируются, что заставляет молодежь получать дополнительные степени (MBA или юридическое образование) для защиты своего профессионального будущего.

Хуанг в очередной раз напомнил свой тезис: работникам стоит бояться не того, что ИИ заберет их работу, а того, что их место займет специалист, который умеет эффективно использовать ИИ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
