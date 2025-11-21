Банковская тайна в смартфоне: НБУ планирует перевести доступ к финансовой информации в «цифру»

Национальный банк Украины инициировал обновление правил обращения с банковской тайной, взяв курс на полный отказ от бумажного документооборота. Регулятор предлагает разрешить клиентам и уполномоченным лицам использовать цифровые инструменты для запроса и получения конфиденциальных данных, что значительно ускорит процессы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 21 ноября.

Курс на Paperless: что изменится для клиентов

Главная инновация, вынесенная на общественное обсуждение, касается упрощения идентификации. НБУ предлагает предоставить владельцам банковской тайны (то есть самим клиентам) возможность подписывать разрешения на раскрытие информации или запросы на ее получение с помощью усовершенствованной электронной подписи с квалифицированным сертификатом.

Это шаг к реализации концепции «paperless» (без бумаг) в банковском секторе. Если раньше для определенных операций по раскрытию тайны требовалось личное присутствие или бумажное заявление с «мокрой» печатью, то новые нормы легализуют полностью дистанционный формат взаимодействия с помощью современных средств электронной идентификации.

Безопасность данных остается приоритетом

Регулятор отдельно подчеркнул важность сохранения конфиденциальности.

Круг лиц не меняется: Перечень государственных органов или лиц, имеющих право требовать раскрытия банковской тайны, остается неизменным.

Объем данных не увеличивается: количество информации о состоянии счетов или движении средств, которую могут получить уполномоченные органы, не расширяется.

Меняется только формат передачи данных — с бумажного на электронный.

Упрощение для исполнителей и госорганов

Согласно проекту постановления, цифровизация коснется не только клиентов, но и тех, кто имеет законное право запрашивать информацию:

Частные исполнители смогут отправлять запросы в банки в электронной форме, заверенной квалифицированной электронной подписью (КЭП). Ранее это часто требовало бумажной переписки.