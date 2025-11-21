Нацбанк определил новые курсы гривны к иностранным валютам на понедельник, 24 ноября. Согласно данным на сайте НБУ, доллар приближается к своему историческому максимуму, подорожав на 12 копеек. Европейская валюта также поднялась, на 18 копеек.
Официальный курс доллара приближается к рекорду
Курс доллара
На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 42,2672 грн. Это на 12 копеек больше, чем в пятницу (42,1549).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 48,7045, что на 18 копеек больше, чем в пятницу (48,5161).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,4642 (в пятницу курс был 11,4704).
