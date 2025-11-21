Налоговая назвала 4 отрасли экономики, которые обеспечили более 50% всех поступлений бюджета в январе-октябре 2025 г

За десять месяцев 2025 года более половины (свыше 55%) общих поступлений Сводного бюджета было обеспечено только четырьмя ключевыми секторами экономики. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Лидеры по объемам налоговых платежей

Эти четыре сектора, которые являются ключевыми для стабильности экономики страны, распределились по суммам уплаченных платежей следующим образом:

Перерабатывающая промышленность — 17,7% от общих поступлений.

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 16,7%.

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование — 12,2%.

Финансовая и страховая деятельность — 8,7%.

Наибольший рост поступлений

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наибольший рост налоговых поступлений зафиксирован в следующих отраслях: