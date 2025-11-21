В этом выпуске мы разбираем подробный прогноз курса доллара и евро на 19−26 ноября 2025 года. Анализируем, как на валютный рынок влияют глобальные факторы — оживление экономики США и Китая, завершение шатдауна, санкции на российскую нефть, динамика Brent и рекордный спрос на золото со стороны центробанков. Влияние Дня благодарения и Черной пятницы, которые традиционно увеличивают объемы транзакций в мире.
Стабильность гривны под ударом: давление населения, интервенции НБУ и черная пятница (видео)
Внутри — расчеты реальных коридоров для доллара и евро на межбанке и наличном рынке, оценка интервенций НБУ, поведение экспортеров, импортеров и населения, активно скупающего валюту. Как энергоимпорт и восстановление энергетической инфраструктуры формируют спрос на валюту и давят на гривну?
