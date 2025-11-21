Укрпочта выпустила марку «Ко Дню Достоинства и Свободы» (фото)

21 ноября, в День Достоинства и Свободы, Укрпочта ввела в обращение новую почтовую марку «Ко Дню Достоинства и Свободы». Эта марка, которая с сегодняшнего дня действительно для оплаты услуг во всех отделениях связи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая марка посвящена чествованию Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013−2014 годов, а также продолжающейся борьбе за независимость.

Основные символы выпуска

Почтовая марка, созданная по произведениям художника Дмитрия Крышовского, отражает два символа украинского сопротивления и несокрушимости, определивших новейшую историю страны:

«Тризуб» — знак с тысячелетней историей. От княжеских суток — в УНР, от советских репрессий — до современной борьбы за независимость.

«Русский военный корабель, иди на…» — художественный артефакт современной войны и символ несокрушимости, облетевший весь мир.

Дизайн и тираж

На марковом листе также опубликованы слова Тараса Шевченко из поэмы «Кавказ».

«Не умирает наша душа. Не умирает воля. И несытый не пашет на дне моря поле», — писал Кобзарь.

Номинал: U.

Размер листа, мм: 107×91

Общий тираж выпуска составляет 2 000 000 экземпляров. Марковый лист состоит из 10 марок и 2 купонов.

Торжественная церемония спецпогашения прошла на XXI Национальной филателистической выставке «Укрфилекс. Одесса 2025».

Где купить

Приобрести марку можно в отделениях Укрпочты и в почтовом маркете онлайн.