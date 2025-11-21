Цены украинских производителей в октябре 2025 года достигли максимума за последние 15 месяцев

В октябре 2025 года украинская промышленность столкнулась с резким ростом производственных затрат. Индекс цен производителей промышленной продукции показал самый высокий уровень роста за последние полтора года, что свидетельствует об усилении инфляционного давления в экономике. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины 21 ноября.

Резкое ускорение цен

Статистическое ведомство зафиксировало существенное подорожание продукции на этапе производства. Только за один месяц, по сравнению с сентябрем 2025 года, цены выросли на 4,9%.

В годовом измерении (если сравнивать октябрь текущего года с октябрем прошлого) рост составил 5,5%. Этот показатель является самым высоким за последние 15 месяцев, что прерывает период относительной ценовой стабильности в промышленном секторе.

Энергетический фактор

Главным драйвером роста цен стала энергетика. С началом отопительного сезона и изменениями на рынке энергоносителей стоимость услуг в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха подскочила сразу на 10,3%.

Именно подорожание энергоресурсов повлекло за собой общий индекс, ведь расходы на электричество и отопление заложены в себестоимость почти каждого товара — от хлеба до металлопроката.