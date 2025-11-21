Банки США отказались от масштабного спасения Аргентины на $20 млрд

Ведущие американские банки решили отложить амбициозный план финансового спасения Аргентины стоимостью 20 миллиардов долларов . Вместо этого финансовые гиганты переключили внимание на более скромное, но более конкретное краткосрочное соглашение на 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

От «спасения» до «короткого кредита»

Первоначальный план предусматривал масштабное участие таких гигантов Уолл-стрит, как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, в финансировании аргентинской экономики. Однако сейчас эту инициативу «заморозили».

Вместо этого кредиторы работают над механизмом краткосрочного финансирования (так называемое соглашение РЕПО) на сумму около 5 миллиардов долларов. По условиям этого соглашения, Аргентина сможет получить доллары от банков в обмен на временную передачу своего инвестиционного портфеля в качестве залога.

Зачем Аргентине эти деньги

Цель нового соглашения — закрыть срочные финансовые дыры. Полученные средства помогут стране осуществить выплату по долговым обязательствам в размере 4 миллиардов долларов, запланированную на начало следующего года.

Стратегия правительства Аргентины выглядит так:

Взять краткосрочный кредит (РЕПО) сейчас, чтобы погасить старые долги.

Позже выпустить новые облигации на открытом рынке.

За счет продажи облигаций рассчитаться с банками по кредиту РЕПО.

Политический фон: Трамп и Милей

Администрация президента США Дональда Трампа активно искала способы поддержать аргентинского лидера Хавьера Милея и его либертарианские реформы. Предыдущий пакет помощи рассматривался как «спасательный круг» и должен был включать:

Валютный своп на $20 млрд напрямую с Министерством финансов США.

Отдельную кредитную линию на $20 млрд от частных банков и институтов.

Однако ситуация изменилась после того, как партия Милея одержала убедительную победу на промежуточных выборах в начале этого года. Это укрепило доверие инвесторов к его политике. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон после выборов отметил, что огромное финансирование в $20 млрд «может быть и ненужным», хотя частный сектор готов рассмотреть запросы страны, если в этом возникнет необходимость.