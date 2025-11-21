Мобильные операторы построят 100 базовых станций по ускоренной процедуре — Федоров

В Украине успешно заработала ускоренная процедура получения разрешений на установку базовых станций мобильных операторов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Это стало возможным благодаря принятию правительством Постановления № 555 в мае, которое существенно упростило разрешительные процессы.

Ускорение строительства в 20 раз

За первые полгода действия обновленной процедуры мобильные операторы получили около 100 разрешений по ускоренной схеме.

Операторы получают разрешение в среднем в течение 25 рабочих дней. Ранее этот процесс мог занять до двух лет.

По словам Федорова, это важный шаг для развития телекомсети и повышения ее устойчивости.

Приоритетные регионы

Новые базовые станции, строящиеся по ускоренной процедуре, имеют критическое значение для прифронтовых областей.

Сумская область стала одним из первых регионов, где начали строить новые станции. Министр подчеркнул, что жителям региона жизненно важно иметь стабильную связь для экстренных вызовов.

Больше полученных разрешений, кроме Сумской области, также зафиксировано в Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Ровенской областях.

«Наша цель — обеспечить надежную связь в каждой общине, независимо от ее размера или расположения», — подытожил Федоров.

