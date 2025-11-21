Multi от Минфин
21 ноября 2025, 13:44

Мобильные операторы построят 100 базовых станций по ускоренной процедуре — Федоров

В Украине успешно заработала ускоренная процедура получения разрешений на установку базовых станций мобильных операторов. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мобильные операторы построят 100 базовых станций по ускоренной процедуре
Фото: freepik.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это стало возможным благодаря принятию правительством Постановления № 555 в мае, которое существенно упростило разрешительные процессы.

Ускорение строительства в 20 раз

За первые полгода действия обновленной процедуры мобильные операторы получили около 100 разрешений по ускоренной схеме.

Операторы получают разрешение в среднем в течение 25 рабочих дней. Ранее этот процесс мог занять до двух лет.

По словам Федорова, это важный шаг для развития телекомсети и повышения ее устойчивости.

Приоритетные регионы

Новые базовые станции, строящиеся по ускоренной процедуре, имеют критическое значение для прифронтовых областей.

Сумская область стала одним из первых регионов, где начали строить новые станции. Министр подчеркнул, что жителям региона жизненно важно иметь стабильную связь для экстренных вызовов.

Больше полученных разрешений, кроме Сумской области, также зафиксировано в Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Ровенской областях.

«Наша цель — обеспечить надежную связь в каждой общине, независимо от ее размера или расположения», — подытожил Федоров.

Напомним

«Минфин» писал, что мобильные операторы пересмотрели условия участия в проекте Генератор связи и повысили размер компенсации для владельцев генераторов, которые обеспечивают работу базовых станций во время блэкаутов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
torn
torn
21 ноября 2025, 15:23
#
Недалеко от дома поставили новую станцию мобильной связи, антенны расположены между многоэтажек на уровне 1−2 этажа, в 10 метрах от ближайшего дома, в 5 метрах от детской площадки на которую направлены, бумаги требуемые для установки показывать не спешат, впечатление, что сначала ставят, а потом делают документы, если нет шума жителей. спасибо федоров
