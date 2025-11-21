Multi от Минфин
NUMO Development и УкрИнвестКлуб проведут открытый вебинар для инвесторов: специальные условия только для участников

26 ноября в 19:00 состоится совместная онлайн-встреча девелопера NUMO Development и крупнейшего сообщества инвесторов УкрИнвестКлуба, где будут говорить о новых возможностях инвестирования в недвижимость в Украине.

26 ноября в 19:00 состоится совместная онлайн-встреча девелопера NUMO Development и крупнейшего сообщества инвесторов УкрИнвестКлуба, где будут говорить о новых возможностях инвестирования в недвижимость в Украине.

К эфиру присоединятся эксперты по девелопменту и инвестициям:

Дмитрий Карпиловский — фулл-тайм инвестор и соучредитель УкрИнвестКлуба, Артем Курган — CEO NUMO Development и Ярослав Макаревич — частный инвестор.

Во время встречи спикеры расскажут об актуальных возможностях рынка и реальных кейсах инвестиций в недвижимость, в частности: как формировать стратегию инвестиций с минимальными рисками, какие возможности предлагают проекты NUMO Development, где можно получить наивысшую доходность в гостиничной и апартаментной недвижимости, которая изменится для инвесторов в 2026 году.

Во время эфира организаторы представят специальные условия для инвесторов, которые не будут опубликованы публично и доступны только тем, кто присоединится в прямом эфире.

«Рынок наконец-то становится рациональным. Побеждают не те, кто успевает первым, а те, кто выбирает объекты с правильной финансовой моделью. Наша задача показать, как инвестировать выгодно, ограничивая риски», — Дмитрий Карпиловский.

Участники эфира могут присоединиться к чату инвесторов, где уже активно обсуждают рыночные возможности, кейсы прибыльности и финансовые стратегии. В чате инвесторы делятся опытом, задают вопросы и получают комментарии от экспертов.

Как присоединиться?

Ссылка на Zoom-эфир будет в чате сообщества инвесторов. Там также можно задать вопрос спикерам — они будут разобраны вживую во время трансляции.

Присоединяйтесь к сообществу NUMO и УИК по ссылке .

Источник: Минфин
