Goldman прогнозирует распродажу акций на $40 миллиардов из-за падения S&P 500

Падение ключевого американского индекса S&P 500 ниже критической технической отметки может запустить цепную реакцию среди биржевых игроков. Инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил клиентов о высокой вероятности массовой распродажи акций со стороны хедж-фондов на сумму около 40 миллиардов долларов в течение ближайшей недели. Об этом сообщает агентство Reuters 20.

Масштабы бегства с рынка

По расчетам банка, пробитие уровня 6600 может привести к продаже глобальных акций на сумму 39 миллиардов долларов уже в ближайшие семь дней.

Однако ситуация может ухудшиться. Если падение котировок продолжится, систематические хедж-фонды могут увеличить объем продаж до 65 миллиардов долларов.

До начала этой распродажи такие фонды держали «длинные» позиции (ставки на рост) в глобальных акциях на сумму около 150 миллиардов долларов. Теперь значительная часть этого капитала может быть выведена с рынка.

История повторяется

В этом году подобные сценарии уже случались. Goldman Sachs напоминает, что в последний раз цены пробивали такие важные уровни мониторинга в октябре.

Еще одна значительная распродажа произошла 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп анонсировал пакет новых тарифных предложений, что напугало инвесторов. Тогда это также спровоцировало автоматический выход фондов с рынка.

Почему это важно

Вывод 40−65 миллиардов долларов за короткий промежуток времени — это значительный удар по ликвидности. Это неизбежно приведет к удешевлению акций, даже тех компаний, у которых дела идут хорошо.

Прогнозы таких гигантов, как Goldman Sachs, часто становятся самореализующимися пророчествами. Другие инвесторы, прочитав этот отчет, могут начать продавать акции на опережение, чтобы не остаться с дешевеющими активами, что только ускорит падение.