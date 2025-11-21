Падение ключевого американского индекса S&P 500 ниже критической технической отметки может запустить цепную реакцию среди биржевых игроков. Инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил клиентов о высокой вероятности массовой распродажи акций со стороны хедж-фондов на сумму около 40 миллиардов долларов в течение ближайшей недели. Об этом сообщает агентство Reuters 20.
Goldman прогнозирует распродажу акций на $40 миллиардов из-за падения S&P 500
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Масштабы бегства с рынка
По расчетам банка, пробитие уровня 6600 может привести к продаже глобальных акций на сумму 39 миллиардов долларов уже в ближайшие семь дней.
Однако ситуация может ухудшиться. Если падение котировок продолжится, систематические хедж-фонды могут увеличить объем продаж до 65 миллиардов долларов.
До начала этой распродажи такие фонды держали «длинные» позиции (ставки на рост) в глобальных акциях на сумму около 150 миллиардов долларов. Теперь значительная часть этого капитала может быть выведена с рынка.
История повторяется
В этом году подобные сценарии уже случались. Goldman Sachs напоминает, что в последний раз цены пробивали такие важные уровни мониторинга в октябре.
Еще одна значительная распродажа произошла 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп анонсировал пакет новых тарифных предложений, что напугало инвесторов. Тогда это также спровоцировало автоматический выход фондов с рынка.
Почему это важно
Вывод 40−65 миллиардов долларов за короткий промежуток времени — это значительный удар по ликвидности. Это неизбежно приведет к удешевлению акций, даже тех компаний, у которых дела идут хорошо.
Прогнозы таких гигантов, как Goldman Sachs, часто становятся самореализующимися пророчествами. Другие инвесторы, прочитав этот отчет, могут начать продавать акции на опережение, чтобы не остаться с дешевеющими активами, что только ускорит падение.
Комментарии