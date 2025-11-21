С 2026 года все ФОПы 1-й группы должны будут принимать оплату картой

С 1 января 2026 года в Украине вступит в силу требование Кабинета Министров (постановление КМУ № 894 от 29.07.2022), согласно которому даже самые малые предприниматели, включая ФОП 1-й группы, будут обязаны обеспечить своим клиентам возможность безналичной оплаты.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Это требование распространяется на торговцев, независимо от места осуществления деятельности, в частности, в населенных пунктах с численностью менее 5 000 человек, а также в мегаполисах.

На кого распространяется требование

Обязанность принимать безналичные платежи через платежные терминалы или другие средства распространяется на следующие категории:

Физические лица-предприниматели — плательщики единого налога 1-й группы.

Торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов (автоматы по продаже кофе, снеков и т. п. ).

). Торговцы, осуществляющие выездную (выносную) торговлю (на рынках, ярмарках, продажи с передвижных средств, развозная торговля).

Торговцы, осуществляющие продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции (фермеры, пчеловоды).

Важно: Если ФОП не производит офлайн-продажи и все расчеты происходят исключительно дистанционно (через интернет, банковский перевод), устанавливать POS-терминал не нужно.

Что считается «возможностью безналичной оплаты»

Не обязательно устанавливать именно классический POS-терминал. Клиент должен иметь реальную опцию оплатить картой или телефоном. Подойдет любой из следующих инструментов:

POS-терминал (классический эквайринг с банком).

Терминал в смартфоне (Tap to Phone) для приема карт и NFC-устройств.

QR-стойка (платеж по QR с подтверждением банком).

Перевод на счет ФОП через банковскую оплату.

Сохранение льгот по РРО

Согласно Налоговому кодексу, для ФЛП 1-й группы, которые установят платежный терминал, льгота по неприменению РРО/ПРРО остается в силе. Таким образом, вводится обязанность иметь терминал, но не обязанность фискализации этой группы.

Исключения

Временные исключения из требования касаются предпринимателей, осуществляющих деятельность на территориях:

районов проведения военных (боевых) действий;

временной оккупации или оцепления (блокировки);

или если после прекращения таких действий/деоккупации прошло менее трех месяцев.

Ответственность и штрафы

За игнорирование этого требования предусмотрен штраф от 8 500 грн. Налоговая служба анонсирует ужесточение контроля за исполнением нормы.

Цель нововведения

Правительство объясняет нововведение необходимостью:

Уменьшение обращения наличных и «теневых» расчетов.

Обеспечение прозрачности денежных операций и учета выручки.

Создание удобства для покупателей, для которых оплата картой или телефоном стала привычным инструментом.

Обращение об отсрочке до конца войны

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой отсрочить введение платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до окончания войны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Давайте честно: ФЛП 1-й группы — это не о схемах уклонения и не о „дроблении бизнеса“. Это мелкие предприниматели с минимальными оборотами, определенным местом или разрешенным видом деятельности без найма работников», — написал он.

По словам Гетманцева, на фоне войны и экономической нестабильности именно эти люди работают «на выживание». И дополнительные расходы на оборудование и обслуживание терминалов — это лишняя нагрузка, которая не даст никакого эффекта для детенизации.

«Поэтому обязательность терминалов и штраф от 8,5 до 17 тыс. грн для ФЛП 1-й группы выглядит нелогичным и противоречивым в войну», — заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кстати, ФЛП 1-й группы освобождены от обязанности применять РРО/ПРРО.

«Поддержка микробизнеса сейчас — это поддержка экономического фронта. Не стоит создавать барьеры там, где их никогда не было. Убежден, до конца войны решение о целесообразности установки платежного терминала предприниматели могут принять самостоятельно», — добавил Гетманцев.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)