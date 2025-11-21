Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
21 ноября 2025, 14:06 Читати українською

С 2026 года все ФОПы 1-й группы должны будут принимать оплату картой

С 1 января 2026 года в Украине вступит в силу требование Кабинета Министров (постановление КМУ № 894 от 29.07.2022), согласно которому даже самые малые предприниматели, включая ФОП 1-й группы, будут обязаны обеспечить своим клиентам возможность безналичной оплаты.

С 2026 года все ФЛПы 1-й группы должны будут принимать оплату картой
Фото: AI

Это требование распространяется на торговцев, независимо от места осуществления деятельности, в частности, в населенных пунктах с численностью менее 5 000 человек, а также в мегаполисах.

На кого распространяется требование

Обязанность принимать безналичные платежи через платежные терминалы или другие средства распространяется на следующие категории:

  • Физические лица-предприниматели — плательщики единого налога 1-й группы.
  • Торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов (автоматы по продаже кофе, снеков и т. п.).
  • Торговцы, осуществляющие выездную (выносную) торговлю (на рынках, ярмарках, продажи с передвижных средств, развозная торговля).
  • Торговцы, осуществляющие продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции (фермеры, пчеловоды).

Важно: Если ФОП не производит офлайн-продажи и все расчеты происходят исключительно дистанционно (через интернет, банковский перевод), устанавливать POS-терминал не нужно.

Что считается «возможностью безналичной оплаты»

Не обязательно устанавливать именно классический POS-терминал. Клиент должен иметь реальную опцию оплатить картой или телефоном. Подойдет любой из следующих инструментов:

  • POS-терминал (классический эквайринг с банком).
  • Терминал в смартфоне (Tap to Phone) для приема карт и NFC-устройств.
  • QR-стойка (платеж по QR с подтверждением банком).
  • Перевод на счет ФОП через банковскую оплату.

Сохранение льгот по РРО

Согласно Налоговому кодексу, для ФЛП 1-й группы, которые установят платежный терминал, льгота по неприменению РРО/ПРРО остается в силе. Таким образом, вводится обязанность иметь терминал, но не обязанность фискализации этой группы.

Исключения

Временные исключения из требования касаются предпринимателей, осуществляющих деятельность на территориях:

  • районов проведения военных (боевых) действий;
  • временной оккупации или оцепления (блокировки);
  • или если после прекращения таких действий/деоккупации прошло менее трех месяцев.

Ответственность и штрафы

За игнорирование этого требования предусмотрен штраф от 8 500 грн. Налоговая служба анонсирует ужесточение контроля за исполнением нормы.

Цель нововведения

Правительство объясняет нововведение необходимостью:

  • Уменьшение обращения наличных и «теневых» расчетов.
  • Обеспечение прозрачности денежных операций и учета выручки.
  • Создание удобства для покупателей, для которых оплата картой или телефоном стала привычным инструментом.

Обращение об отсрочке до конца войны

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой отсрочить введение платежных терминалов для ФЛП 1-й группы до окончания войны. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Давайте честно: ФЛП 1-й группы — это не о схемах уклонения и не о „дроблении бизнеса“. Это мелкие предприниматели с минимальными оборотами, определенным местом или разрешенным видом деятельности без найма работников», — написал он.

По словам Гетманцева, на фоне войны и экономической нестабильности именно эти люди работают «на выживание». И дополнительные расходы на оборудование и обслуживание терминалов — это лишняя нагрузка, которая не даст никакого эффекта для детенизации.

«Поэтому обязательность терминалов и штраф от 8,5 до 17 тыс. грн для ФЛП 1-й группы выглядит нелогичным и противоречивым в войну», — заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кстати, ФЛП 1-й группы освобождены от обязанности применять РРО/ПРРО.

«Поддержка микробизнеса сейчас — это поддержка экономического фронта. Не стоит создавать барьеры там, где их никогда не было. Убежден, до конца войны решение о целесообразности установки платежного терминала предприниматели могут принять самостоятельно», — добавил Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
21 ноября 2025, 14:55
#
То вже європа, чи поки тільки опа?))
+
0
BigBend
BigBend
21 ноября 2025, 15:14
#
Нарешті. То тепер можна буде не витрачати державні мільярди на осґґдрставку пенсій, чи все ще шукатимуть відмовки проти переводу пенсіонерів на картки?
+
0
zephyr
zephyr
21 ноября 2025, 15:22
#
Вы не понимаете- то другое. Что же потому делать тысячам бесполезных УПовцам?)
