Правительство начало прием заявок на выплату 6 500 гривен для уязвимых категорий

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 ноября 2025, 12:45 Читати українською

Правительство начало прием заявок на выплату 6 500 гривен для уязвимых категорий

В Украине официально начался прием заявок на получение целевой денежной помощи в размере 6 500 гривен. Программа, являющаяся частью пакета «Зимняя поддержка», направлена на помощь гражданам, которые больше всего пострадали от войны или оказались в затруднительном положении. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 21 ноября в Telegram.

В Украине официально начался прием заявок на получение целевой денежной помощи в размере 6 500 гривен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто имеет право на выплату

Государство четко определило круг получателей помощи. Финансовая поддержка сосредоточена на детях, людях с инвалидностью и пенсионерах, нуждающихся в постороннем уходе.

В перечень категорий вошли:

  • Дети: те, кто находится под опекой или попечительством; дети с инвалидностью; воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа. Также помощь получат дети из малообеспеченных семей и дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые уже получают выплаты на проживание.
  • Взрослые: люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ.
  • Пожилые люди: одинокие пенсионеры, которые официально получают надбавку на уход.

Механизм оформления и получения средств

Администрированием выплат занимается Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Правительство предусмотрело два способа подачи заявки для максимального удобства граждан:

  • Цифровой: через государственное приложение «Дія» (онлайн).
  • Традиционный: путем личного обращения в отделение Пенсионного фонда (офлайн).

Средства будут зачислены на специальный банковский счет или на карту «Дія.Картка».

Ограничения по расходам

Важной особенностью этой программы является ее целевой характер. Полученные 6 500 гривен нельзя снять наличными или потратить на любые товары. Государство установило четкий перечень разрешенных категорий покупок, чтобы гарантировать, что средства пойдут на покрытие базовых потребностей в зимний период.

Деньги разрешается тратить исключительно на:

  • теплая одежда и обувь;
  • лекарственные средства;
  • витамины.

Кроме того, установлен временной лимит: средства необходимо использовать в течение 180 дней (полгода) с момента их зачисления.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
21 ноября 2025, 13:44
#
«Гроші дозволено витрачати виключно на:
теплий одяг та взуття;
лікарські засоби;
вітаміни.
Крім того, встановлено часовий ліміт: кошти необхідно використати протягом 180 днів (пів року) з моменту їх зарахування.»

Ржу, проводять над піддослідними тестування недо CBDC)))

Готуються до впровадження цифрової хривні))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 32 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами