Правительство начало прием заявок на выплату 6 500 гривен для уязвимых категорий

В Украине официально начался прием заявок на получение целевой денежной помощи в размере 6 500 гривен. Программа, являющаяся частью пакета «Зимняя поддержка», направлена на помощь гражданам, которые больше всего пострадали от войны или оказались в затруднительном положении. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 21 ноября в Telegram.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто имеет право на выплату

Государство четко определило круг получателей помощи. Финансовая поддержка сосредоточена на детях, людях с инвалидностью и пенсионерах, нуждающихся в постороннем уходе.

В перечень категорий вошли:

Дети: те, кто находится под опекой или попечительством; дети с инвалидностью; воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа. Также помощь получат дети из малообеспеченных семей и дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые уже получают выплаты на проживание.

Взрослые: люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ.

Пожилые люди: одинокие пенсионеры, которые официально получают надбавку на уход.

Механизм оформления и получения средств

Администрированием выплат занимается Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Правительство предусмотрело два способа подачи заявки для максимального удобства граждан:

Цифровой: через государственное приложение «Дія» (онлайн).

Традиционный: путем личного обращения в отделение Пенсионного фонда (офлайн).

Средства будут зачислены на специальный банковский счет или на карту «Дія.Картка».

Ограничения по расходам

Важной особенностью этой программы является ее целевой характер. Полученные 6 500 гривен нельзя снять наличными или потратить на любые товары. Государство установило четкий перечень разрешенных категорий покупок, чтобы гарантировать, что средства пойдут на покрытие базовых потребностей в зимний период.

Деньги разрешается тратить исключительно на:

теплая одежда и обувь;

лекарственные средства;

витамины.

Кроме того, установлен временной лимит: средства необходимо использовать в течение 180 дней (полгода) с момента их зачисления.