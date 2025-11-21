В Украине официально начался прием заявок на получение целевой денежной помощи в размере 6 500 гривен. Программа, являющаяся частью пакета «Зимняя поддержка», направлена на помощь гражданам, которые больше всего пострадали от войны или оказались в затруднительном положении. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 21 ноября в Telegram.
Правительство начало прием заявок на выплату 6 500 гривен для уязвимых категорий
Кто имеет право на выплату
Государство четко определило круг получателей помощи. Финансовая поддержка сосредоточена на детях, людях с инвалидностью и пенсионерах, нуждающихся в постороннем уходе.
В перечень категорий вошли:
- Дети: те, кто находится под опекой или попечительством; дети с инвалидностью; воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа. Также помощь получат дети из малообеспеченных семей и дети из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые уже получают выплаты на проживание.
- Взрослые: люди с инвалидностью I группы из числа ВПЛ.
- Пожилые люди: одинокие пенсионеры, которые официально получают надбавку на уход.
Механизм оформления и получения средств
Администрированием выплат занимается Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Правительство предусмотрело два способа подачи заявки для максимального удобства граждан:
- Цифровой: через государственное приложение «Дія» (онлайн).
- Традиционный: путем личного обращения в отделение Пенсионного фонда (офлайн).
Средства будут зачислены на специальный банковский счет или на карту «Дія.Картка».
Ограничения по расходам
Важной особенностью этой программы является ее целевой характер. Полученные 6 500 гривен нельзя снять наличными или потратить на любые товары. Государство установило четкий перечень разрешенных категорий покупок, чтобы гарантировать, что средства пойдут на покрытие базовых потребностей в зимний период.
Деньги разрешается тратить исключительно на:
- теплая одежда и обувь;
- лекарственные средства;
- витамины.
Кроме того, установлен временной лимит: средства необходимо использовать в течение 180 дней (полгода) с момента их зачисления.
Комментарии - 1
Ржу, проводять над піддослідними тестування недо CBDC)))
Готуються до впровадження цифрової хривні))