Самые богатые страны мира массово сокращают финансовую помощь бедным государствам

Ведущие экономики мира кардинально меняют свои приоритеты, сворачивая участие в программах глобального развития. Вместо поддержки бедных стран, средства все чаще перенаправляются на оборонные бюджеты и военные нужды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные агентством Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рейтинг ответственности: лидеры и аутсайдеры

Исследование, проведенное вашингтонским аналитическим центром Center for Global Development (CGD), выявило тревожную тенденцию среди двух десятков самых богатых государств. Многие из них существенно урезают бюджеты на помощь и сокращают денежные вливания через многосторонние кредитные организации.

В рамках исследования был составлен «Индекс приверженности развитию» (Commitment to Development Index), который оценивает 38 крупнейших экономик по более чем 100 показателям. Эксперты анализировали влияние политики государств на бедные страны в таких сферах, как финансы, инвестиции, миграция, торговля, экология, здравоохранение и безопасность.

Лидеры: Первые места занимают страны Северной Европы — Швеция, Германия, Норвегия и Финляндия.

Великобритания: Страна поднялась на 5-е место, но этот успех, вероятно, временный. Рейтинг базировался на данных, собранных до объявления правительством сокращения помощи на 40%. Ожидается, что в следующих отчетах позиции Великобритании ухудшатся.

США: Соединенные Штаты опустились на две строчки, заняв 28-е место.

Фактор Трампа и ликвидация USAID

Текущее 28-е место США еще не отражает полной картины, поскольку рейтинг не учитывает миллиардные сокращения помощи, объявленные после вступления Дональда Трампа в должность президента. Ранее в этом году Трамп не только урезал бюджет на внешнюю помощь, но и закрыл Агентство США по международному развитию (USAID).

Тенденция очевидна: финансирование помощи и развития сокращается многими развитыми экономиками в пользу расходов на оборону.

Саммит G20 без президента США

Публикация отчета совпала с подготовкой к саммиту лидеров «Большой двадцатки» (G20), который в эти выходные примет Южная Африка. Именно там председательство в группе должно перейти к Соединенным Штатам. Однако Дональд Трамп не посетит первый саммит G20, проходящий на африканском континенте.

Почему это важно