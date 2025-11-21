Самые богатые страны мира массово сокращают финансовую помощь бедным государствам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 ноября 2025, 12:15 Читати українською

Самые богатые страны мира массово сокращают финансовую помощь бедным государствам

Ведущие экономики мира кардинально меняют свои приоритеты, сворачивая участие в программах глобального развития. Вместо поддержки бедных стран, средства все чаще перенаправляются на оборонные бюджеты и военные нужды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные агентством Reuters.

Ведущие экономики мира кардинально меняют свои приоритеты, сворачивая участие в программах глобального развития.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рейтинг ответственности: лидеры и аутсайдеры

Исследование, проведенное вашингтонским аналитическим центром Center for Global Development (CGD), выявило тревожную тенденцию среди двух десятков самых богатых государств. Многие из них существенно урезают бюджеты на помощь и сокращают денежные вливания через многосторонние кредитные организации.

В рамках исследования был составлен «Индекс приверженности развитию» (Commitment to Development Index), который оценивает 38 крупнейших экономик по более чем 100 показателям. Эксперты анализировали влияние политики государств на бедные страны в таких сферах, как финансы, инвестиции, миграция, торговля, экология, здравоохранение и безопасность.

  • Лидеры: Первые места занимают страны Северной Европы — Швеция, Германия, Норвегия и Финляндия.
  • Великобритания: Страна поднялась на 5-е место, но этот успех, вероятно, временный. Рейтинг базировался на данных, собранных до объявления правительством сокращения помощи на 40%. Ожидается, что в следующих отчетах позиции Великобритании ухудшатся.
  • США: Соединенные Штаты опустились на две строчки, заняв 28-е место.

Фактор Трампа и ликвидация USAID

Текущее 28-е место США еще не отражает полной картины, поскольку рейтинг не учитывает миллиардные сокращения помощи, объявленные после вступления Дональда Трампа в должность президента. Ранее в этом году Трамп не только урезал бюджет на внешнюю помощь, но и закрыл Агентство США по международному развитию (USAID).

Тенденция очевидна: финансирование помощи и развития сокращается многими развитыми экономиками в пользу расходов на оборону.

Саммит G20 без президента США

Публикация отчета совпала с подготовкой к саммиту лидеров «Большой двадцатки» (G20), который в эти выходные примет Южная Африка. Именно там председательство в группе должно перейти к Соединенным Штатам. Однако Дональд Трамп не посетит первый саммит G20, проходящий на африканском континенте.

Почему это важно

  • Милитаризация экономики: То, что развитые страны массово забирают деньги из программ развития (образование, медицина, инфраструктура в бедных странах) и перекладывают их в «оборонку», свидетельствует о подготовке к глобальной нестабильности. Мир становится опаснее, и правительства делают ставку на оружие, а не на дипломатию «мягкой силы».
  • Риски для зависимых экономик: Для стран, которые в значительной степени полагаются на внешнюю финансовую помощь (включая Украину), это тревожный сигнал. Конкуренция за донорские средства будет становиться все более жесткой, поскольку общий «пирог» помощи уменьшается.
  • Рост торговых барьеров: Экспортировать товары на рынки богатых стран станет сложнее, что будет тормозить рост мировой экономики.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Smerch747 и 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами