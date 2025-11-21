Ведущие экономики мира кардинально меняют свои приоритеты, сворачивая участие в программах глобального развития. Вместо поддержки бедных стран, средства все чаще перенаправляются на оборонные бюджеты и военные нужды. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные агентством Reuters.
Самые богатые страны мира массово сокращают финансовую помощь бедным государствам
Рейтинг ответственности: лидеры и аутсайдеры
Исследование, проведенное вашингтонским аналитическим центром Center for Global Development (CGD), выявило тревожную тенденцию среди двух десятков самых богатых государств. Многие из них существенно урезают бюджеты на помощь и сокращают денежные вливания через многосторонние кредитные организации.
В рамках исследования был составлен «Индекс приверженности развитию» (Commitment to Development Index), который оценивает 38 крупнейших экономик по более чем 100 показателям. Эксперты анализировали влияние политики государств на бедные страны в таких сферах, как финансы, инвестиции, миграция, торговля, экология, здравоохранение и безопасность.
- Лидеры: Первые места занимают страны Северной Европы — Швеция, Германия, Норвегия и Финляндия.
- Великобритания: Страна поднялась на 5-е место, но этот успех, вероятно, временный. Рейтинг базировался на данных, собранных до объявления правительством сокращения помощи на 40%. Ожидается, что в следующих отчетах позиции Великобритании ухудшатся.
- США: Соединенные Штаты опустились на две строчки, заняв 28-е место.
Фактор Трампа и ликвидация USAID
Текущее 28-е место США еще не отражает полной картины, поскольку рейтинг не учитывает миллиардные сокращения помощи, объявленные после вступления Дональда Трампа в должность президента. Ранее в этом году Трамп не только урезал бюджет на внешнюю помощь, но и закрыл Агентство США по международному развитию (USAID).
Тенденция очевидна: финансирование помощи и развития сокращается многими развитыми экономиками в пользу расходов на оборону.
Саммит G20 без президента США
Публикация отчета совпала с подготовкой к саммиту лидеров «Большой двадцатки» (G20), который в эти выходные примет Южная Африка. Именно там председательство в группе должно перейти к Соединенным Штатам. Однако Дональд Трамп не посетит первый саммит G20, проходящий на африканском континенте.
Почему это важно
- Милитаризация экономики: То, что развитые страны массово забирают деньги из программ развития (образование, медицина, инфраструктура в бедных странах) и перекладывают их в «оборонку», свидетельствует о подготовке к глобальной нестабильности. Мир становится опаснее, и правительства делают ставку на оружие, а не на дипломатию «мягкой силы».
- Риски для зависимых экономик: Для стран, которые в значительной степени полагаются на внешнюю финансовую помощь (включая Украину), это тревожный сигнал. Конкуренция за донорские средства будет становиться все более жесткой, поскольку общий «пирог» помощи уменьшается.
- Рост торговых барьеров: Экспортировать товары на рынки богатых стран станет сложнее, что будет тормозить рост мировой экономики.
