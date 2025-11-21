ChatGPT открыл функцию групповых чатов для всех пользователей

Компания OpenAI объявила о масштабном обновлении своего чат-бота: отныне функция групповых чатов стала доступной для всех зарегистрированных пользователей. Если раньше искусственный интеллект воспринимался исключительно как персональный ассистент, то теперь он трансформируется в полноценного участника командных обсуждений. После недельного тестирования в отдельных регионах, инструмент развернут глобально. Об этом сообщает компания OpenAI.

Как это работает

Основная идея обновления — изменить парадигму использования ИИ. ChatGPT становится пространством, где коллеги, друзья или члены семьи могут совместно работать над проектами. Искусственный интеллект в этом процессе выполняет роль модератора и аналитика: он помогает обобщать идеи, искать информацию в интернете, сравнивать варианты и даже решать споры.

Ключевые возможности групповых чатов:

Количество участников: В одной беседе могут участвовать до 20 человек.

Сценарии использования: От планирования совместных путешествий и написания документов до проведения исследований и мозгового штурма.

Функционал: В чате можно обмениваться файлами, изображениями, генерировать визуальный контент и использовать голосовой ввод.

Технологическая база и «разумное» поведение

В основе новой функции лежит модель GPT-5.1 Auto. Разработчики наделили ассистента определенной автономностью: ChatGPT теперь сам анализирует контекст разговора и решает, когда именно его вмешательство будет уместным, не дожидаясь прямого запроса. Более того, бот стал более «человечным» — он может реагировать на сообщения с помощью эмодзи и ссылаться на фотографии профилей участников.

Для начала общения достаточно нажать значок «Люди» в интерфейсе и отправить ссылку или добавить участников вручную. Каждому пользователю предлагается создать мини-анкету с именем и фото. Групповые чаты вынесены в отдельный раздел на боковой панели приложения.

Конфиденциальность и лимиты

OpenAI делает акцент на сохранении конфиденциальности. Персональные настройки каждого пользователя и его индивидуальная «память» (то, что бот запомнил о вас в личной переписке) не передаются в общий чат.

Интересная деталь архитектуры: если вы добавляете нового человека в уже существующий активный чат, система создает новую ветку разговора. Старая версия переписки остается неизменной, что позволяет сохранить историю без путаницы.

Что касается ограничений на количество запросов к нейросети, то они применяются индивидуально. Лимиты скорости ответов зависят от тарифного плана конкретного пользователя, которому в данный момент отвечает ИИ.

Прямая конкуренция с Slack и Microsoft Teams

Запуск групповых чатов свидетельствует о том, что OpenAI больше не довольствуется ролью поставщика технологий (API) для других компаний, а выходит на рынок корпоративных коммуникаций как самостоятельный игрок.

Раньше, чтобы использовать ChatGPT в команде, бизнесу приходилось интегрировать его в сторонние мессенджеры, такие как Slack, Microsoft Teams или Discord. Теперь OpenAI предлагает собственную среду, где посредники не нужны. Это стратегический шаг в сторону создания экосистемы «социального ИИ». Если раньше пользователи приходили в ChatGPT ради ответов, теперь они будут приходить туда ради взаимодействия друг с другом при поддержке ИИ.