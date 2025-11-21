Multi от Минфин
українська
21 ноября 2025, 10:55

Рекордные 119 миллиардов: украинские банки наращивают прибыль благодаря кредитованию, но готовятся к новым налогам

Банковский сектор Украины демонстрирует устойчивость и продолжает генерировать значительные прибыли, несмотря на экономические вызовы. По итогам первых девяти месяцев 2025 года платежеспособные банки получили 119,4 млрд грн чистой прибыли. Это на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя в разрезе кварталов динамика несколько замедлилась — в III квартале прибыль снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущим. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Банковский сектор Украины демонстрирует устойчивость и продолжает генерировать значительные прибыли, несмотря на экономические вызовы.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кредитный ренессанс: на чем зарабатывают банки

Главным драйвером доходности стало оживление кредитования. Банки постепенно меняют структуру своих активов: вместо простого хранения средств в ликвидных инструментах, они активнее выдают кредиты бизнесу и населению.

Поскольку процентные ставки по кредитам выше доходности других активов, это позволило существенно увеличить доходы. Доля доходов, полученных именно от кредитования, в общей структуре процентных доходов выросла до 48%.

Также финучреждения увеличили доходы от вложений в государственные ценные бумаги (ОВГЗ). В то же время расходы банков на привлечение средств (депозиты) оставались стабильными. Благодаря этому расширился спред (разница) между доходами и расходами:

  • Чистая процентная маржа выросла до 7,8%.
  • Чистый процентный доход увеличился на 16,6% год к году.

Комиссии и эффективность

Кроме процентов, банки зарабатывают на обслуживании операций клиентов. Чистый комиссионный доход (плата за переводы, обслуживание карт и т. д.) в III квартале вырос на 8,1% в годовом исчислении.

Несмотря на рост доходов, расходы на ведение бизнеса также выросли по сравнению с прошлым годом. Из-за этого показатель операционной эффективности (CIR — соотношение расходов к доходам) немного ухудшился. Однако он все равно остается на очень комфортном уровне — 40%, что наблюдается уже четвертый год подряд. Это означает, что на каждую заработанную гривну банк тратит только 40 копеек на свое содержание.

Отчисления в резервы под возможные убытки остаются умеренными, что свидетельствует о том, что банки не ожидают массовых неплатежей по кредитам.

Вызов будущего: налоги

Регулятор отмечает, что накопленная прибыль позволяет банкам наращивать капитал и соответствовать требованиям устойчивости. Большинство учреждений успешно прошли оценку НБУ в этом году, хотя отдельным банкам придется выполнить программы докапитализации.

Однако на горизонте появился серьезный финансовый риск — возможное введение 50% налога на прибыль банков в 2026 году. Совет по финансовой стабильности уже согласовал перечень рисков, связанных с таким шагом.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Kharakternyk
Kharakternyk
21 ноября 2025, 11:00
#
911
