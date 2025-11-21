Multi от Минфин
українська
21 ноября 2025, 10:01 Читати українською

Регионы-лидеры и бестселлеры: Более 10 тысяч электромобилей пополнили автопарк Украины в октябре

В октябре 2025 года украинский автопарк пополнился почти 10,5 тысяч автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Более 10 тысяч электромобилей пополнили автопарк Украины в октябре
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Регионы-лидеры по количеству регистраций

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали следующие регионы:

  • Львовская область: 1635 зарегистрированных единиц. Здесь доля подержанных авто составила 92%.
  • Город Киев: 1252 зарегистрированных единиц. Подержанные автомобили составляли 52% от общего количества.
  • Киевская область: 850 зарегистрированных единиц (65% б/у).
  • Днепропетровская область: 847 зарегистрированных единиц (71% б/у).
  • Одесская область: 573 зарегистрированных единиц (70% б/у).

Бестселлеры в сегменте новых и подержанных авто

Новые электромобили:

Самой популярной новой моделью на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровской области стал Volkswagen ID.UNYX.

Жители Львовской и Одесской областей чаще выбирали BYD Song Plus.

Подержанные электромобили (импортированные из-за границы):

Бестселлером в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях стала Tesla Model Y.

Во Львовской и Одесской областях больше всего регистрировали модель Tesla Model 3.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
