В октябре 2025 года украинский автопарк пополнился почти 10,5 тысяч автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Регионы-лидеры и бестселлеры: Более 10 тысяч электромобилей пополнили автопарк Украины в октябре
Регионы-лидеры по количеству регистраций
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали следующие регионы:
- Львовская область: 1635 зарегистрированных единиц. Здесь доля подержанных авто составила 92%.
- Город Киев: 1252 зарегистрированных единиц. Подержанные автомобили составляли 52% от общего количества.
- Киевская область: 850 зарегистрированных единиц (65% б/у).
- Днепропетровская область: 847 зарегистрированных единиц (71% б/у).
- Одесская область: 573 зарегистрированных единиц (70% б/у).
Бестселлеры в сегменте новых и подержанных авто
Новые электромобили:
Самой популярной новой моделью на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровской области стал Volkswagen ID.UNYX.
Жители Львовской и Одесской областей чаще выбирали BYD Song Plus.
Подержанные электромобили (импортированные из-за границы):
Бестселлером в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях стала Tesla Model Y.
Во Львовской и Одесской областях больше всего регистрировали модель Tesla Model 3.
