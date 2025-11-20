Украинцы с начала года осуществили почти 2,4 млрд кредитовых и дебетовых переводов — НБУ

Национальный банк Украины обнародовал статистику платежного рынка за три квартала 2025 года. Данные показывают, что услуги кредитного трансфера и прямого дебета остаются очень популярными. За девять месяцев пользователи инициировали почти 2,4 млрд таких платежных операций как внутри страны, так и трансграничных.

Общие данные

Услуги кредитового трансфера и прямого дебета предоставляли все 60 банков и два небанковских финансовых учреждения.

С применением кредитового трансфера было осуществлено:

в пределах Украины — 2 360,0 млн сделок на сумму 34 517,84 млрд грн;

в Украине — 7,79 млн на сумму $51,10 млрд в эквиваленте;

из Украины — 1,81 млн на сумму $63,33 млрд в эквиваленте.

С применением прямого дебета осуществлено 1,8 млн платежных операций на сумму 10,63 млрд грн.

Операции в пределах Украины

Больше кредитовых переводов в пределах Украины выполнено со счетов физических лиц: 1 915,4 млн, или 81,16% от общего количества соответствующих платежных операций.

А по сумме — со счетов хозяйствующих субъектов: 32 062,40 млрд грн, или 92,89% от общей суммы.

Трансграничные операции

В Украину из-за границы в пользу физических лиц поступило 74,68% общего количества платежных операций, осуществленных с применением кредитового трансфера, а по сумме лидирует бизнес (94,91% от общей суммы платежных операций)

Денежные средства поступали преимущественно из стран ЕС (46,32%), Швейцарии (20,67%), США (11,52%).

Из Украины больше кредитовых переводов осуществил бизнес (по внешнеэкономическим контрактам): 0,89 млн на сумму $62,91 млрд в эквиваленте (49,39% и 99,34% от общего количества и суммы таких платежных операций соответственно).

Более половины всех средств были отправлены в страны ЕС (58,60%).