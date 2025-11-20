Национальный банк Украины установил на 21 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,1549 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс доллара на 6 копеек.
НБУ обновил курс: доллар подорожал на 6 копеек
Официальные курсы
1 доллар США — 42,15 грн (42,09 грн по состоянию на 20 ноября);
1 евро — 48,51 грн (48,73 грн по состоянию на 20 ноября).
