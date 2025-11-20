Министерство развития общин и территорий Украины объявило о начале поэтапного внедрения обновленных правил использования системы «єЧерга» для грузовых транспортных средств. Новые нормы, утвержденные Приказом № 1028 от 20 июня 2025 года, вступят в силу 24 ноября.
«єЧерга» для грузовиков: в Украине вводятся новые правила пересечения границы
Основная цель изменений
Главная цель обновлений — повысить прогнозируемость времени пересечения границы и уменьшить искусственные задержки. Проблема состоит в том, что значительное количество перевозчиков регистрируется в очереди на всякий случай, не имея реального намерения уезжать.
Например, только за октябрь в системе было зафиксировано более 25 тысяч отмен, причем большинство пользователей, отменивших запись, впоследствии зарегистрировались снова.
Ключевые нововведения
Обновленные правила создают механизмы дисциплины и ответственности для обеспечения стабильности очереди:
- Лимит на продление очереди: Теперь для одного грузовика разрешается только одно продление времени очереди в течение 60 дней. Перевозчик по-прежнему может выбрать интервал продления: 4, 6, 8 или 10 часов.
- Ответственность за нарушение: Вводится 14-дневный запрет на создание новой очереди для грузовиков, в отношении которых фиксируются систематические нарушения.
О каких нарушениях идет речь
Ограничение на 14 дней будет налагаться за следующие нарушения:
- Отмена очереди пользователем дважды подряд в статусе «на въезд в пункт пропуска».
- Неприбытие грузовика в пункт пропуска дважды подряд.
- Отмена очереди дважды подряд в течение 30 дней.
Эти инструменты позволят обеспечить стабильность очереди и равные условия как для украинских, так и для иностранных перевозчиков.
