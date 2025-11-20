«єЧерга» для грузовиков: в Украине вводятся новые правила пересечения границы

Министерство развития общин и территорий Украины объявило о начале поэтапного внедрения обновленных правил использования системы «єЧерга» для грузовых транспортных средств. Новые нормы, утвержденные Приказом № 1028 от 20 июня 2025 года, вступят в силу 24 ноября.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основная цель изменений

Главная цель обновлений — повысить прогнозируемость времени пересечения границы и уменьшить искусственные задержки. Проблема состоит в том, что значительное количество перевозчиков регистрируется в очереди на всякий случай, не имея реального намерения уезжать.

Например, только за октябрь в системе было зафиксировано более 25 тысяч отмен, причем большинство пользователей, отменивших запись, впоследствии зарегистрировались снова.

Ключевые нововведения

Обновленные правила создают механизмы дисциплины и ответственности для обеспечения стабильности очереди:

Лимит на продление очереди: Теперь для одного грузовика разрешается только одно продление времени очереди в течение 60 дней. Перевозчик по-прежнему может выбрать интервал продления: 4, 6, 8 или 10 часов.

Ответственность за нарушение: Вводится 14-дневный запрет на создание новой очереди для грузовиков, в отношении которых фиксируются систематические нарушения.

О каких нарушениях идет речь

Ограничение на 14 дней будет налагаться за следующие нарушения:

Отмена очереди пользователем дважды подряд в статусе «на въезд в пункт пропуска».

Неприбытие грузовика в пункт пропуска дважды подряд.

Отмена очереди дважды подряд в течение 30 дней.

Эти инструменты позволят обеспечить стабильность очереди и равные условия как для украинских, так и для иностранных перевозчиков.