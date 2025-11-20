В Великобритании выставили на аукцион невероятного 27-литрового «Зверя» (фото)

В Великобритании выставили на аукцион невероятный автомобиль The Beast 1972 года. Его оснастили огромным 27-литровым двигателем Rolls-Royce от истребителя Spitfire. Об уникальном автомобиле рассказали на сайте аукциона Historics.

Стоимость авто

За единственный сохранившийся The Beast («Зверь») планируют получить от 75 000 до 100 000 фунтов стерлингов ($99 000 — 132 000).

The Beast — разработка британского конструктора Джона Додда. Он решил создать авто с гигантским двигателем и изначально планировал оснастить его танковым мотором, однако в конце концов остановил свой выбор на 27-литровом V12 Rolls-Royce Merlin от легендарного истребителя Второй мировой войны.