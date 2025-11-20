UBS ждет роста цен на золото до $4900 за унцию

UBS повысил «бычий» сценарий по цене на золото с $4700 до $4900 за унцию, передает Seeking Alpha.

Потенциал золота

Новая цена подразумевает рост еще на 20% от актуального уровня. Базовый среднегодовой прогноз на 2026 год банк тоже увеличил — с $4200 до $4500, а пессимистичный остался на прежнем уровне — $3700 за унцию.

Банк считает, что после промежуточных выборов в США в конце 2026 года цена на драгметалл может временно зафиксироваться около $4300, а в случае роста политических и финансовых рисков вполне возможна реализация «бычьего» прогноза.

UBS по-прежнему рассматривает золото как привлекательный актив, удерживает длинную позицию в глобальном портфеле и подчеркивает, что металл остается надежным инструментом хеджирования даже при текущих ценах. По оценке банка, все ключевые драйверы роста золота в этом году по-прежнему в силе, поэтому рынок входит в новый этап повышенного спроса — как со стороны инвесторов, так и со стороны центральных банков.

Что говорят аналитики

Аналитики инвестбанка прогнозируют, что спрос на золото будет оставаться высоким благодаря сочетанию факторов: дальнейшему снижению ставки ФРС и падением реальной доходности, сохраняющейся геополитической напряженностью, повышенным вниманием к промежуточным выборам в США и ростом фискальных рисков. Дополнительную поддержку рынку может дать и восстановление спроса на ювелирные изделия во второй половине 2026 года.

На торгах 20 ноября спотовая цена на золото почти не изменилась — оно торговалось по $4064 за тройскую унцию.

После ралли 2025 года, в ходе которого драгметалл подорожал почти на 60% и стал самым прибыльным активом с начала года, цены закрепились на уровне около $4000 за унцию.