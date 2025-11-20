xAI Илона Маска планирует привлечь $15 млрд инвестиций при оценке $230 млрд

Компания xAI, основанная Илоном Маском, ведет переговоры о привлечении нового раунда финансирования в размере $15 млрд. Ожидается, что в результате этого оценка компании может достичь $230 млрд, что более чем вдвое превышает предварительную оценку в $113 млрд, зафиксированную после приобретения соцсети X в марте. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Расширение инфраструктуры и новые инвестиции

Рост расходов xAI связан с активным развитием инфраструктуры для обучения моделей искусственного интеллекта и развития собственного чат-бота Grok, который позиционируется как альтернатива ChatGPT. Для обеспечения этих потребностей компания начала строительство масштабного дата-центра Colossus в Мемфисе, который должен стать стратегической частью вычислительной базы xAI.

В июне 2025 года xAI уже привлекла $5 млрд акционерного капитала и еще $5 млрд. заемных средств для реализации этого проекта. По данным источников, в прошлом раунде SpaceX инвестировала в xAI около $2 млрд.

Стратегия развития и кадровые изменения

На фоне стремительной конкуренции с OpenAI компания Маска внедряет интенсивную стратегию развития Grok. В то же время, xAI сталкивается с кадровыми потерями — компанию оставили несколько топ-менеджеров, среди которых Линда Яккарино (бывшая CEO X), а также часть финансовых директоров X и xAI.

«Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм заявила, что сомневается в логичности таких инвестиций. Она отметила отсутствие необходимой комплексной проверки и пообещала прислушаться к мнению акционеров».

Илон Маск неоднократно высказывал идею привлечения к проекту xAI компании Tesla, однако среди акционеров автопроизводителя эта инициатива вызвала дискуссии. Робин Денхолм, глава совета директоров Tesla, подчеркнула, что подобные инвестиции должны быть тщательно изучены и одобрены всеми сторонами.

Известно также, что в 2025 году корпорация Nvidia планирует инвестировать до $2 млрд. в развитие стартапа xAI, что еще больше подчеркивает значение компании на рынке искусственного интеллекта.