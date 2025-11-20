Multi от Минфин
20 ноября 2025, 15:14 Читати українською

Бутерин предупреждает о двух экзистенциальных угрозах для Ethereum со стороны крупных инвесторов

Если крупнейшие мировые компании по управлению активами, такие как BlackRock, продолжат накапливать эфир (Ethereum) беспрецедентными темпами, сеть столкнется с двумя ключевыми экзистенциальными угрозами. Об этом заявил основатель Ethereum Виталик Бутерин в ходе панельной дискуссии на конференции Devconnect в Буэнос-Айресе, сообщает DL News.

Бутерин предупреждает о двух экзистенциальных угрозах для Ethereum со стороны крупных инвесторов
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Угроза № 1: Отток сообщества

Первый риск, по мнению Бутерина, заключается в отталкивании сообщества, которое больше всего ценит децентрализацию.

«Когда BlackRock и другие учреждения получают слишком большое влияние, они легко отталкивают других людей», — сказал Бутерин.

Он пояснил, что основные разработчики и энтузиасты, годами развивавшие инфраструктуру Ethereum, стремятся создавать прозрачные, разрешительные системы, а не работать для нужд Уолл-Стрит.

Если Ethereum превратится в инструмент, оптимизированный исключительно под институциональные финансы, эти разработчики могут покинуть проект, а сеть потеряет техническую экспертизу и идеологическую приверженность, что обеспечивает ее децентрализацию.

Угроза № 2: Неправильные технические решения

Вторая более конкретная угроза касается технических решений. Институциональное давление может привести к изменениям в базовом протоколе, которые снизят доступность сети.

Бутерин привел пример: сокращение времени блока до 150 миллисекунд. Хотя быстрые блоки привлекательны для высокочастотного трейдинга, они создают непреодолимые ограничения для обычных пользователей.

«Это делает невозможным функционирование узла, если вы не находитесь в Нью-Йорке», — пояснил он.

Сеть Ethereum, оптимизированная для Уолл-Стрит, фактически сможет использоваться только Уолл-стритом. Это приведет к географической централизации (узлы будут ограничены финансовыми центрами) и исключения пользователей, стремящихся к приватности, поскольку операторами узлов станут только те, кто может позволить себе дата-центры в финансовых хабах со сверхнизкой задержкой связи.

Как избежать «увлечения»

Бутерин предлагает сосредоточиться на том, чего не хватает традиционным финансам и что делает Ethereum уникальным.

«Нам нужно сосредоточиться на вещах, которых иначе не будет: глобальный, разрешительный и устойчивый к цензуре протокол», — подчеркнул он.

По его словам, Уолл-Стрит не нуждается в Ethereum для быстрых расчетов — у них есть свои системы. Ценность Ethereum заключается именно в создании действительно глобальной системы, к которой любой может получить доступ. Поддержка этой уникальности требует сильного основного сообщества, которое сосредоточено именно на этих вещах, а не на институциональном внедрении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
