Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще два кейса. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Нацкомиссия включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще два кейса
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто попал в список
- «AI Forex Trader»
- «Cryptology Key».
В настоящее время список содержит 456 проектов.
Полный список проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе «Защита прав инвесторов».
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии