В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Эти региональные рынки обеспечили 60% октябрьских продаж новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.
Автопарк октября: где украинцы покупали больше всего новых легковушек
Сколько и где покупали авто
- За месяц в столице приобрели — 2419 автомобилей.
- В Киевской области было зарегистрировано — 761 ед.
- Регистрацию Днепропетровщины получили 613 авто.
- В Харьковской области — 463 ед.
- В Одесской обл. — 426 ед
Бестселлеры месца
- Бестселлером месяца на рынке новых авто столицы стал кроссовер TOYOTA RAV-4.
- В Киевской и Днепропетровщине чаще покупали VOLKSWAGEN ID.UNYX.
- Наибольшим спросом жителей Харьковской и Одесской обл. пользовался BYD Song Plus.
