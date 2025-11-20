В схемах незаконной продажи кофе за наличные деньги задействованы как традиционные рынки, так и крупные розничные сети, использующие схему дробления бизнеса на ФОПов. Поэтому государственный бюджет ежегодно теряет более 1 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
Каждая третья тонна кофе попадает в Украину контрабандным путем — Гетманцев
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Контрабанда кофе
По его словам, проблемы возникают уже на этапе таможенного оформления: каждый год каждая третья тонна кофе попадает в Украину контрабандным путем — его завозят либо под видом цикория, либо полностью без декларирования.
Основными лидерами по объемам растаможки (что часто является прикрытием для схем), остаются Киевская и Львовская таможни.
Гетманцев отмечает, что отрасль показывает значимые трудности с налоговой дисциплиной. За первые девять месяцев 2025 года:
- Уровень уплаты НДС, хоть и вырос до 1,45% (на 0,28 п.п. по сравнению с 2024 годом), все еще ниже на 0,46 п.п. от показателей 2023 года.
- Налог на прибыль упал до 0,85% (это на 0,09 п.п. меньше, чем в 2024 году).
Наиболее очевидным свидетельством тенизации отрасли является уровень оплаты труда:
- Средняя зарплата по отрасли составляет всего 12,9 тыс. грн, тогда как рыночная зарплата, по данным work.ua, достигает 22,0 тыс. грн. В общем, 89% плательщиков платят зарплаты ниже рыночной.
- У более 18% предприятий средняя заработная плата ниже минимальной, что прямо указывает на использование схем уклонения от налогообложения.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 2