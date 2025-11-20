Каждая третья тонна кофе попадает в Украину контрабандным путем — Гетманцев

В схемах незаконной продажи кофе за наличные деньги задействованы как традиционные рынки, так и крупные розничные сети, использующие схему дробления бизнеса на ФОПов. Поэтому государственный бюджет ежегодно теряет более 1 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Контрабанда кофе

По его словам, проблемы возникают уже на этапе таможенного оформления: каждый год каждая третья тонна кофе попадает в Украину контрабандным путем — его завозят либо под видом цикория, либо полностью без декларирования.

Основными лидерами по объемам растаможки (что часто является прикрытием для схем), остаются Киевская и Львовская таможни.

Гетманцев отмечает, что отрасль показывает значимые трудности с налоговой дисциплиной. За первые девять месяцев 2025 года:

Уровень уплаты НДС, хоть и вырос до 1,45% (на 0,28 п.п. по сравнению с 2024 годом), все еще ниже на 0,46 п.п. от показателей 2023 года.

Налог на прибыль упал до 0,85% (это на 0,09 п.п. меньше, чем в 2024 году).

Наиболее очевидным свидетельством тенизации отрасли является уровень оплаты труда: