Кабмин перезапускает рынок государственных лотерей

Кабинет министров принял постановление, устанавливающее разработанные Министерством цифровой трансформации новые и понятные правила для операторов лотерей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что предусматривают новые правила

По словам главы правительства, на протяжении более десяти лет эта сфера работала в «серой» зоне: без контроля, прозрачной отчетности и уплаты лицензионных платежей.

Это приводило к значительным потерям для бюджета и создавало возможности для злоупотреблений.

Новые правила предусматривают:

открытые конкурсы на получение лицензий;

ежегодные лицензионные платежи — более 67 млн грн от трех операторов;

электронная система учета, которая позволит государству отслеживать продажи и выплаты выигрышей в режиме реального времени; ⁠

уникальные QR-коды для каждого билета и терминала, чтобы обеспечить защиту от подделок и подтвердить легальность оборудования.

«Это решение возвращает лотерейный рынок в правовое поле и создает предпосылки для реального контроля над его работой», — отметила Свириденко.

Следующий шаг — обновление Закона «О государственных лотереях». Он нуждается в серьезном совершенствовании, чтобы прекратить монополию, закрыть пробелы в регулировании и открыть рынок для международных компаний и инвестиций.