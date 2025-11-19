Сочетание ряда экономических, политических и финансовых факторов создает основу для нового глобального кризиса. В чем его причины и как он может разворачиваться, рассказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
7 причин почему в ближайшие два года нас ждет глобальный кризис
Семь критических факторов одновременно достигают переломных точек, создавая 60−70% вероятность финансового кризиса в течение последующих 12−24 месяцев.
1. Тарифный шок исторического масштаба (спровоцированный США)
- Эффективная тарифная ставка США: 17,9% — самая высокая с 1934 года (базовый уровень 2024: 2,4%)
- Потери американских домохозяйств: $1200−1800 ежегодно (это расчеты американских аналитиков)
- Прогнозируемая потеря рабочих мест в США: 490000−715000
- JP Morgan оценивает вероятность рецессии в 60%, МВФ снизил прогноз роста США до 1,8% (с 2,7%)
2. Масштабный выход из долларовых активов (уже идет несколько лет)
- Китай сократил владение американскими трежерисами на 44,5% — до $730,7 млрд (самый низкий уровень с декабря 2008)
- Июльская распродажа Китая: $25,7 млрд — самое большое месячное сокращение за два года
- Япония потеряла $140 млрд за 3,5 года (владения упали до $1,15 трлн)
- Иностранные владения трежерис: только 30% публичного долга США (против пика 50−55% в 2008 году)
- Доля доллара в резервах: 57,8% по состоянию на Q4 2024 — самая низкая с 1994 года, падение на 7,3 п.п. за 10 лет
3. Золотая лихорадка как индикатор недоверия
- Центробанки купили 3220 тонн за 2022−2024 — удвоение среднего показателя 2010−2021 (473 т/год)
- 77% центробанков планируют увеличить владение золотом в течение 12 месяцев
- Цена золота: исторический максимум $4381 за тройскую унцию в октябре 2025 (рост 55−59% за год)
- Прогнозы на 2026: $5000−5300 (JP Morgan, Bank of America)
- Впервые с 1996 года центробанки держат больше золота, чем трежерис
4. БРИКС+ строит альтернативную финансовую систему
- 10 полноправных членов контролируют 37−41% мирового ВВП (ПКС) и 45% населения
- CIPS обработала $24,47 трлн в 2024 (+42,6% г/г), 1629 участников в 121 стране
- В апреле 2024 CIPS впервые превысил SWIFT по месячному объему
- mBridge: расчет за 7−8 секунд (против 3−5 дней SWIFT), снижение затрат на 75%
- 99%+ торговли Россия-Китай ($245 млрд) в юанях/рублях, 90% торговли России в БРИКС в национальных валютах
5. Геоэкономическая фрагментация ускоряется
- Торговля между блоками росла на 4% медленнее, чем внутри блоков (с 2022)
- >50% внешней торговли Китая со странами «Пояса и Пути» впервые в 2024
- Китай контролирует 60−92% критических минералов: редкоземельные (85−92% переработки), литий (67% переработки), кобальт (95% рафинированных химикатов), графит (79% добычи, США — 0%)
- ~600+ китайских субъектов под санкциями полупроводников
6. Системный риск конвергенции факторов
- Сценарий «Тарифы + Выход из трежерыс + Коллапс доллара»: 30−40% вероятность в течение 12−24 месяцев
- Американский долг >$37 трлн (>120% ВВП), годовые дефициты $2,5 трлн
- Потребности рефинансирования 2025−2026: >$9 трлн
7. Растущие геополитические риски
- Тайвань: 30−40% вероятность конфликта 2025−2030, потенциальные потери $10 трлн (10% мирового ВВП)
- Иран: 40% вероятность морской конфронтации, закрытие Ормуза = $150−200/баррель нефти
- Россия: 30−40% риск эскалации до тактического ядерного оружия
Сценарии 12-месячного горизонта (ноябрь 2025 — ноябрь 2026):
- Базовый «Умеренная рецессия» (60−70%): потеря ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4500−5200 за тройскую унцию
- Стрессовый «Финансовый кризис» (25−30%): потеря ВВП -2% до -4%, золото $5500−6500, экстренное QE $500 млрд — $1 трлн
- Катастрофический «Системный коллапс» (5−10%): потеря ВВП -4% до -8%, золото $7000−10000, доллар падает на 20−25%
Поэтому следующие 12−24 месяца определят, произойдет ли трансформация глобального финансового порядка управляемо или через катастрофическую дестабилизацию.
Текущая политическая траектория США делает кризисный сценарий все более вероятным с каждым кварталом.
Важно добавить, что этот сценарий хорошо известен мировым лидерам, поэтому Китай крайне мотивирован не останавливать войну в Украине. А Штатам эта остановка крайне необходима. Как и вовлечение Китая в новую войну, но это уже другой разговор.
