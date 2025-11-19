7 причин почему в ближайшие два года нас ждет глобальный кризис

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 ноября 2025, 19:01 Читати українською

7 причин почему в ближайшие два года нас ждет глобальный кризис

Сочетание ряда экономических, политических и финансовых факторов создает основу для нового глобального кризиса. В чем его причины и как он может разворачиваться, рассказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Сочетание ряда экономических, политических и финансовых факторов создает основу для нового глобального кризиса.

Семь критических факторов одновременно достигают переломных точек, создавая 60−70% вероятность финансового кризиса в течение последующих 12−24 месяцев.

1. Тарифный шок исторического масштаба (спровоцированный США)

  • ​Эффективная тарифная ставка США: 17,9% — самая высокая с 1934 года (базовый уровень 2024: 2,4%)
  • Потери американских домохозяйств: $1200−1800 ежегодно (это расчеты американских аналитиков)
  • Прогнозируемая потеря рабочих мест в США: 490000−715000
  • JP Morgan оценивает вероятность рецессии в 60%, МВФ снизил прогноз роста США до 1,8% (с 2,7%)

2. Масштабный выход из долларовых активов (уже идет несколько лет)

  • Китай сократил владение американскими трежерисами на 44,5% — до $730,7 млрд (самый низкий уровень с декабря 2008)
  • Июльская распродажа Китая: $25,7 млрд — самое большое месячное сокращение за два года
  • Япония потеряла $140 млрд за 3,5 года (владения упали до $1,15 трлн)
  • Иностранные владения трежерис: только 30% публичного долга США (против пика 50−55% в 2008 году)
  • Доля доллара в резервах: 57,8% по состоянию на Q4 2024 — самая низкая с 1994 года, падение на 7,3 п.п. за 10 лет

3. Золотая лихорадка как индикатор недоверия

  • Центробанки купили 3220 тонн за 2022−2024 — удвоение среднего показателя 2010−2021 (473 т/год)
  • 77% центробанков планируют увеличить владение золотом в течение 12 месяцев
  • Цена золота: исторический максимум $4381 за тройскую унцию в октябре 2025 (рост 55−59% за год)
  • Прогнозы на 2026: $5000−5300 (JP Morgan, Bank of America)
  • Впервые с 1996 года центробанки держат больше золота, чем трежерис

4. БРИКС+ строит альтернативную финансовую систему

  • 10 полноправных членов контролируют 37−41% мирового ВВП (ПКС) и 45% населения
  • CIPS обработала $24,47 трлн в 2024 (+42,6% г/г), 1629 участников в 121 стране
  • В апреле 2024 CIPS впервые превысил SWIFT по месячному объему
  • mBridge: расчет за 7−8 секунд (против 3−5 дней SWIFT), снижение затрат на 75%
  • 99%+ торговли Россия-Китай ($245 млрд) в юанях/рублях, 90% торговли России в БРИКС в национальных валютах

5. Геоэкономическая фрагментация ускоряется

  • Торговля между блоками росла на 4% медленнее, чем внутри блоков (с 2022)
  • >50% внешней торговли Китая со странами «Пояса и Пути» впервые в 2024
  • Китай контролирует 60−92% критических минералов: редкоземельные (85−92% переработки), литий (67% переработки), кобальт (95% рафинированных химикатов), графит (79% добычи, США — 0%)
  • ~600+ китайских субъектов под санкциями полупроводников

6. Системный риск конвергенции факторов

  • Сценарий «Тарифы + Выход из трежерыс + Коллапс доллара»: 30−40% вероятность в течение 12−24 месяцев
  • Американский долг >$37 трлн (>120% ВВП), годовые дефициты $2,5 трлн
  • Потребности рефинансирования 2025−2026: >$9 трлн

7. Растущие геополитические риски

  • Тайвань: 30−40% вероятность конфликта 2025−2030, потенциальные потери $10 трлн (10% мирового ВВП)
  • Иран: 40% вероятность морской конфронтации, закрытие Ормуза = $150−200/баррель нефти
  • Россия: 30−40% риск эскалации до тактического ядерного оружия

Сценарии 12-месячного горизонта (ноябрь 2025 — ноябрь 2026):

  • Базовый «Умеренная рецессия» (60−70%): потеря ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4500−5200 за тройскую унцию
  • Стрессовый «Финансовый кризис» (25−30%): потеря ВВП -2% до -4%, золото $5500−6500, экстренное QE $500 млрд — $1 трлн
  • Катастрофический «Системный коллапс» (5−10%): потеря ВВП -4% до -8%, золото $7000−10000, доллар падает на 20−25%

Поэтому следующие 12−24 месяца определят, произойдет ли трансформация глобального финансового порядка управляемо или через катастрофическую дестабилизацию.

Текущая политическая траектория США делает кризисный сценарий все более вероятным с каждым кварталом.

Важно добавить, что этот сценарий хорошо известен мировым лидерам, поэтому Китай крайне мотивирован не останавливать войну в Украине. А Штатам эта остановка крайне необходима. Как и вовлечение Китая в новую войну, но это уже другой разговор.

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают ArtemYarik, trade7721 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами