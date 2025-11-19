7 причин почему в ближайшие два года нас ждет глобальный кризис

Сочетание ряда экономических, политических и финансовых факторов создает основу для нового глобального кризиса. В чем его причины и как он может разворачиваться, рассказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Семь критических факторов одновременно достигают переломных точек, создавая 60−70% вероятность финансового кризиса в течение последующих 12−24 месяцев.

1. Тарифный шок исторического масштаба (спровоцированный США)

​Эффективная тарифная ставка США: 17,9% — самая высокая с 1934 года (базовый уровень 2024: 2,4%)

Потери американских домохозяйств: $1200−1800 ежегодно (это расчеты американских аналитиков)

Прогнозируемая потеря рабочих мест в США: 490000−715000

JP Morgan оценивает вероятность рецессии в 60%, МВФ снизил прогноз роста США до 1,8% (с 2,7%)

2. Масштабный выход из долларовых активов (уже идет несколько лет)

Китай сократил владение американскими трежерисами на 44,5% — до $730,7 млрд (самый низкий уровень с декабря 2008)

Июльская распродажа Китая: $25,7 млрд — самое большое месячное сокращение за два года

Япония потеряла $140 млрд за 3,5 года (владения упали до $1,15 трлн)

Иностранные владения трежерис: только 30% публичного долга США (против пика 50−55% в 2008 году)

Доля доллара в резервах: 57,8% по состоянию на Q4 2024 — самая низкая с 1994 года, падение на 7,3 п.п. за 10 лет

3. Золотая лихорадка как индикатор недоверия

Центробанки купили 3220 тонн за 2022−2024 — удвоение среднего показателя 2010−2021 (473 т/год)

77% центробанков планируют увеличить владение золотом в течение 12 месяцев

Цена золота: исторический максимум $4381 за тройскую унцию в октябре 2025 (рост 55−59% за год)

Прогнозы на 2026: $5000−5300 (JP Morgan, Bank of America)

Впервые с 1996 года центробанки держат больше золота, чем трежерис

4. БРИКС+ строит альтернативную финансовую систему

10 полноправных членов контролируют 37−41% мирового ВВП (ПКС) и 45% населения

CIPS обработала $24,47 трлн в 2024 (+42,6% г/г), 1629 участников в 121 стране

В апреле 2024 CIPS впервые превысил SWIFT по месячному объему

mBridge: расчет за 7−8 секунд (против 3−5 дней SWIFT), снижение затрат на 75%

99%+ торговли Россия-Китай ($245 млрд) в юанях/рублях, 90% торговли России в БРИКС в национальных валютах

5. Геоэкономическая фрагментация ускоряется

Торговля между блоками росла на 4% медленнее, чем внутри блоков (с 2022)

>50% внешней торговли Китая со странами «Пояса и Пути» впервые в 2024

Китай контролирует 60−92% критических минералов: редкоземельные (85−92% переработки), литий (67% переработки), кобальт (95% рафинированных химикатов), графит (79% добычи, США — 0%)

~600+ китайских субъектов под санкциями полупроводников

6. Системный риск конвергенции факторов

Сценарий «Тарифы + Выход из трежерыс + Коллапс доллара»: 30−40% вероятность в течение 12−24 месяцев

Американский долг >$37 трлн (>120% ВВП), годовые дефициты $2,5 трлн

Потребности рефинансирования 2025−2026: >$9 трлн

7. Растущие геополитические риски

Тайвань: 30−40% вероятность конфликта 2025−2030, потенциальные потери $10 трлн (10% мирового ВВП)

Иран: 40% вероятность морской конфронтации, закрытие Ормуза = $150−200/баррель нефти

Россия: 30−40% риск эскалации до тактического ядерного оружия

Сценарии 12-месячного горизонта (ноябрь 2025 — ноябрь 2026):

Базовый «Умеренная рецессия» (60−70%): потеря ВВП -0,5% до -1,5% глобально, золото $4500−5200 за тройскую унцию

Стрессовый «Финансовый кризис» (25−30%): потеря ВВП -2% до -4%, золото $5500−6500, экстренное QE $500 млрд — $1 трлн

Катастрофический «Системный коллапс» (5−10%): потеря ВВП -4% до -8%, золото $7000−10000, доллар падает на 20−25%

Поэтому следующие 12−24 месяца определят, произойдет ли трансформация глобального финансового порядка управляемо или через катастрофическую дестабилизацию.

Текущая политическая траектория США делает кризисный сценарий все более вероятным с каждым кварталом.

Важно добавить, что этот сценарий хорошо известен мировым лидерам, поэтому Китай крайне мотивирован не останавливать войну в Украине. А Штатам эта остановка крайне необходима. Как и вовлечение Китая в новую войну, но это уже другой разговор.