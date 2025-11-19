Все пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией подключены к новой европейской системе контроля

Украина продолжает интегрировать свои пограничные пункты пропуска в единую европейскую систему контроля (EES). Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил на брифинге в Укринформе, что по состоянию на сегодняшний день к новой системе уже подключены все пункты пропуска на границе с Польшей и Венгрией.

Он добавил, что идет работа над подключением остальных пунктов на границах со Словакией и Румынией, которые в скором времени также будут интегрированы.

Без осложнений на границе

Демченко в очередной раз подчеркнул, что внедрение EES, предусматривающее сбор биометрических данных (отпечатки пальцев, изображение лица), не повлияло на интенсивность пассажиропотока.

Несмотря на опасения в обществе, что эти процедуры повлекут за собой очереди и усложнят движение, этого не произошло. Демченко уточнил, что небольшие задержки наблюдались только в первые дни в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск», но сейчас интенсивное движение обеспечено и там.