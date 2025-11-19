Евро подешевело на украинском межбанке на 12 копеек в среду, 19 ноября. Доллар второй день завершает торги на одинаковой отметке. Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Евро подешевело на межбанке, доллар «замер»: курс валют на вечер среды
|
Открытие 19 ноября
|
Закрытие 19 ноября
|
Изменения
|
42,08/42,11
|
42,08/42,11
|
0/0
|
48,76/48,77
|
48,64/48,65
|
12/12
Официальный курс: доллар — 42,09 грн, евро — 48,74 грн.
Средний курс в банках: 41,85−42,30 грн/доллар, 48,50−49,12 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,13−42,19, евро — 48,90−49,06 грн.
Источник: Минфин
