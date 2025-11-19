Национальный банк Украины установил на 20 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,0948 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ не изменил курс доллара.
Курс валют на четверг: НБУ укрепил гривну в паре с евро
Официальные курсы
1 доллар США — 42,09 грн (42,09 грн по состоянию на 19 ноября);
1 евро — 48,73 грн (48,79 грн по состоянию на 19 ноября).
