Курс валют на четверг: НБУ укрепил гривну в паре с евро

Национальный банк Украины установил на 20 ноября 2025 года официальный курс гривны на уровне 42,0948 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ не изменил курс доллара .

Официальные курсы

1 доллар США — 42,09 грн (42,09 грн по состоянию на 19 ноября);

1 евро — 48,73 грн (48,79 грн по состоянию на 19 ноября).

