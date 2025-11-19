Сведения из бумажной трудовой книжки до 1 января 2004 г. должны быть оцифрованы: как это сделать, находясь за границей

Ведомости до 1 января 2004 года из бумажной трудовой книжки, которая являлась основным документом о трудовой деятельности человека, могут быть оцифрованы и хранить информацию обо всех периодах трудовой деятельности человека в информационной системе Пенсионного фонда Украины.

Как исчисляется страховой стаж

Страховой стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета, а за периоды до ее внедрения — по данным, включенным на основании документов в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в частности по оцифрованным документам, содержащим данные о периодах трудовой деятельности.

Как оцифровать

Подать трудовую книжку работника на оцифровку можно онлайн, в частности, находясь за границей. Для этого нужно отсканировать все страницы трудовой книжки, на которые были внесены записи.

Сканкопии должны отвечать следующим требованиям:

изготовлены в цветном формате из оригиналов документов;

иметь четкие изображения полных страниц и состава текста, его реквизитов — название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi (чтобы обеспечить высокую детализацию).

Как подать документы онлайн