українська
19 ноября 2025, 17:10

Сведения из бумажной трудовой книжки до 1 января 2004 г. должны быть оцифрованы: как это сделать, находясь за границей

Ведомости до 1 января 2004 года из бумажной трудовой книжки, которая являлась основным документом о трудовой деятельности человека, могут быть оцифрованы и хранить информацию обо всех периодах трудовой деятельности человека в информационной системе Пенсионного фонда Украины.

Ведомости до 1 января 2004 года из бумажной трудовой книжки, которая являлась основным документом о трудовой деятельности человека, могут быть оцифрованы и хранить информацию обо всех периодах трудовой деятельности человека в информационной системе Пенсионного фонда Украины.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как исчисляется страховой стаж

Страховой стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета, а за периоды до ее внедрения — по данным, включенным на основании документов в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в частности по оцифрованным документам, содержащим данные о периодах трудовой деятельности.

Как оцифровать

Подать трудовую книжку работника на оцифровку можно онлайн, в частности, находясь за границей. Для этого нужно отсканировать все страницы трудовой книжки, на которые были внесены записи.

Сканкопии должны отвечать следующим требованиям:

  • изготовлены в цветном формате из оригиналов документов;
  • иметь четкие изображения полных страниц и состава текста, его реквизитов — название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;
  • сохранены в форматах JPG или PDF;
  • размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
  • рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi (чтобы обеспечить высокую детализацию).

Как подать документы онлайн

  • На веб портале Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дии. Подписи и нажмите кнопку «Войти».
  • В разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите вкладку «Сведения о трудовых отношениях».
  • Заполните общую информацию о личности (если она не подтянулась автоматически) и согласитесь на передачу и обработку персональных данных.
  • Прикрепите сканированные копии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
  • С результатами обработки отправленного заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
