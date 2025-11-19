Ведомости до 1 января 2004 года из бумажной трудовой книжки, которая являлась основным документом о трудовой деятельности человека, могут быть оцифрованы и хранить информацию обо всех периодах трудовой деятельности человека в информационной системе Пенсионного фонда Украины.
Сведения из бумажной трудовой книжки до 1 января 2004 г. должны быть оцифрованы: как это сделать, находясь за границей
Как исчисляется страховой стаж
Страховой стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета, а за периоды до ее внедрения — по данным, включенным на основании документов в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в частности по оцифрованным документам, содержащим данные о периодах трудовой деятельности.
Как оцифровать
Подать трудовую книжку работника на оцифровку можно онлайн, в частности, находясь за границей. Для этого нужно отсканировать все страницы трудовой книжки, на которые были внесены записи.
Сканкопии должны отвечать следующим требованиям:
- изготовлены в цветном формате из оригиналов документов;
- иметь четкие изображения полных страниц и состава текста, его реквизитов — название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;
- сохранены в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi (чтобы обеспечить высокую детализацию).
Как подать документы онлайн
- На веб портале Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дии. Подписи и нажмите кнопку «Войти».
- В разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите вкладку «Сведения о трудовых отношениях».
- Заполните общую информацию о личности (если она не подтянулась автоматически) и согласитесь на передачу и обработку персональных данных.
- Прикрепите сканированные копии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
- С результатами обработки отправленного заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».
