Победа с горьким привкусом: суд отказался разделять Meta, признав ее слабость перед TikTok

Компания Марка Цукерберга Meta Platforms Inc. одержала решающую победу в федеральном антимонопольном суде США, избежав принудительной продажи своих главных активов — Instagram и WhatsApp. Однако аргументация судьи стала неожиданным ударом по репутации техногиганта: суд признал, что Meta больше не является монополистом, поскольку ее рыночная доля стремительно сокращается под давлением конкурентов. Об этом сообщает Bloomberg 19 ноября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему суд встал на сторону Meta

Федеральный судья Джеймс Боасберг отклонил требования Федеральной торговой комиссии (FTC) о разделении компании. Его решение основано на том, что в эпоху искусственного интеллекта и изменения цифровых привычек Meta утратила свои исключительные преимущества.

Судья отметил, что сегодня продукты Meta выглядят «все более похожими на своих конкурентов». Самые популярные функции Facebook и Instagram стали фактически «невозможно отличить от предложений в TikTok и YouTube». Это означает, что компания утратила свою монопольную власть, поскольку пользователи имеют широкий выбор идентичных платформ для проведения времени онлайн.

Конец эпохи «социального графа»

На протяжении многих лет главным оружием Meta был так называемый «социальный граф» — сеть контактов с друзьями и семьей, которая удерживала пользователей внутри экосистемы. Это создавало мощный сетевой эффект: уйти из Facebook было сложно, потому что там были все знакомые.

Однако суд констатировал, что это преимущество утрачено.

Списки контактов превратились в устаревшие архивы, а посты от реальных знакомых стали менее интересными. В результате Meta была вынуждена изменить стратегию, превратившись из социальной сети в платформу для развлечений.

Алгоритмы вместо друзей

Чтобы выжить в конкуренции с TikTok, Meta агрессивно внедряет так называемый «несвязанный контент» — видео и посты от незнакомцев, подобранные искусственным интеллектом.

Статистика, приведенная судом, впечатляет:

Американцы тратят только 17% своего времени в Facebook на просмотр контента от друзей.

В Instagram этот показатель еще ниже — всего 7%.

Остальное время занимают короткие видео (Reels), рекомендованные алгоритмами. Это ставит Meta в один ряд с TikTok и YouTube, которые также используют передовые рекомендательные системы. Поскольку Meta сознательно копировала функции конкурентов (например, Stories в Snapchat и Reels в TikTok), ее продукты утратили уникальность.

Финансовая мощь против рыночного влияния

Несмотря на вердикт о «сокращении доли рынка» (которая измеряется временем, проведенным пользователями), финансовые показатели Meta остаются мощными. По данным Bloomberg, ожидается, что в этом году выручка компании составит около 200 миллиардов долларов, что почти в четыре раза больше, чем в 2018 году.

Рыночная капитализация Meta превышает 1,5 триллиона долларов, что делает ее восьмой самой дорогой компанией мира. Однако судья Боасберг подчеркнул: способность зарабатывать деньги не обязательно означает монопольную власть над рынком, который стал чрезвычайно конкурентным.