Наследный принц Саудовской Аравии пообещал почти $1 триллион инвестиций в США

Саудовская Аравия обещает инвестировать до $1 триллиона, что больше, чем ранее заявленные $600 миллиардов. Об этом пишет Сryptopolitan.com.

Инвестиции в США

Согласно заявлениям Трампа и наследного принца, ожидается, что средства будут направлены в инфраструктуру искусственного интеллекта, энергетику, передовое производство и Уолл-стрит.

В центре внимания визита — сделки в сфере искусственного интеллекта и чипов. Бин Салман отметил «огромный спрос Саудовской Аравии на вычислительные мощности».

Потенциальное соглашение может включать доступ к американским цепочкам поставок графических процессоров и облачной инфраструктуре, поскольку Эр-Рияд стремится к цифровому превосходству в Персидском заливе.

Белый дом пока отодвигает на второй план переговоры о нормализации отношений с Израилем, сосредоточившись вместо этого на заключении американо-саудовского оборонного пакта и развитии гражданского ядерного сотрудничества, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность Конгресса относительно амбиций Саудовской Аравии в сфере обогащения урана.

Майские договоренности

Как писал ранее «Минфин», в мае Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали ряд соглашений и инвестиционных обязательств на сумму $600 млрд.

В рамках этих соглашений США и Саудовская Аравия подписали крупнейшее в истории соглашение о продаже американской оборонной продукции стоимостью около $142 миллиарда. При этом Саудовская Аравия уже имеет активные контракты на закупку американского вооружения более чем на $129 млрд.

Также страны подписали ряд соглашений в сфере энергетической безопасности, здравоохранения, технологий, инфраструктуры и добычи критически важных полезных ископаемых.